Німеччина таємно надіслала Києву великий пакет військової допомоги: що туди ввійшло

Минулого тижня Збройні сили України отримали від Німеччини ще десять основних бойових танків Leopard 1A5

До пакета допомоги увійшли 39 танків, наданих німецькою оборонною промисловістю і Бундесвером

Наприкінці червня та на початку липня Німеччина таємно надіслала Києву великий пакет військової допомоги. Йдеться про танки, БМП, системи Himars та ЗРК Iris-T, пише Merkur.

За даними видання, до пакета допомоги увійшли 39 танків, наданих німецькою оборонною промисловістю і Бундесвером.

Крім того, минулого тижня Збройні сили України отримали від Німеччини ще десять основних бойових танків Leopard 1A5 і ще двадцять БМП Marder. Це означає, що кількість «Мардерів», поставлених Німеччиною, зросла до 120, а кількість перероблених «Леопардів» – до 50.

Окрім боєприпасів для Leopard 1 і Marder, Україна також отримала два додаткових мостоукладальних танки Biber, два додаткових інженерних танки Dachs, два евакуаційні танки і чотири додаткові танки для розмінування Wisent 1.

Німеччина також поставила додаткову систему протиповітряної оборони Iris-T Slm (раніше три) і ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T Sls (раніше одну) для захисту критичної інфраструктури та міст від підступних російських повітряних атак.

У списку наданого озброєння також з'явилися три реактивні системи залпового вогню Himars. Бундесвер не має на озброєнні Himars, але передав Україні раніше чотири технічно дуже схожі реактивні системи залпового вогню.

Як повідомлялося, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги. Він, зокрема, містить снаряди для танків, обіцяний раніше зенітно-ракетний комплекс Patriot та два новітні радари.

До слова, Міністерство оборони США підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму $225 млн.