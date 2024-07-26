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У Росії закінчиться військова техніка у 2025 році? Розвідка Естонії зробила прогноз

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Росії закінчиться військова техніка у 2025 році? Розвідка Естонії зробила прогноз
Естонія зазначила, що за останній тиждень на українському фронті мало що змінилося
фото з відкритих джерел

Антс Ківісельг має сумніви щодо закінчення техніки у РФ

Розвідка Естонії вважає, що РФ продовжуватиме отримувати військову техніку, необхідну для збройної агресії проти України. Про це заявив керівник Центру військової розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Антс Ківісельг розповів, що деякі аналітики прогнозують, що у Росії закінчується військова техніка, тому наступного року ситуація на фронті почне змінюватися на користь України. Ківіселг керівник розвідки не погоджується із цією думкою.

«Так, на жаль, я не можу підтвердити, що військова техніка Російської Федерації точно закінчиться у 2025 році, тому що у них теж є якісь партнери чи союзники, які все одно будуть виділяти або надсилати їм кошти на ведення війни», – сказав Ківісельг.

Нагадаємо, що військово-морський флот Російської Федерації не проводитиме парад на честь професійного свята через не можливість гарантувати захист своїх військ.

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Теги: військова техніка росія росіяни війна Естонія розвідка

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