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США оголосили про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде

Ірина Міллер
glavcom.ua
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США оголосили про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде
Новий пакет безпекової допомоги для України надається за програмою спеціальних президентських повноважень
фото з відкритих джерел

Безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси Himars, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin

США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до $200 мільйонів за програмою спеціальних президентських повноважень. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на радника з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі. 

Безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси Himars, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.

Міністерство оборони також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей.

Нагадаємо, Україна може отримати від Болгарії її запаси снарядів, які були визнані надлишковими, а також інше військове обладнання, якщо ці поставки компенсують країни-союзники. Про це сказав міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов, пише БНР. 

Також повідомлялося, що командувач Військово-повітряних сил США в Європі Джеймс Хеккер заявив, що Україна не здобуде переваги у повітрі протягом кількох тижнів після отримання перших винищувачів F-16. Джеймс Хеккер додав, що Україні потрібен час, щоб ефективно використовувати винищувачі.

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Теги: США війна Україна боєприпаси військова допомога

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