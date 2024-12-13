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В окупованій Луганській області паралізовано рух автошляхами: Центр нацспротиву назвав причину

Ірина Бура
glavcom.ua
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В окупованій Луганській області паралізовано рух автошляхами: Центр нацспротиву назвав причину
Працівників ЖКГ окупованих територій України мобілізували до армії РФ, крім того, тим працівникам, які залишилися, не виплачують заробітну плату
фото: Центр нацспротиву

Снігоприбиральні машини куплені на гроші Кремля, про які звітує гауляйтер Денис Пушилін, у більшості випадків закуплені на «папері»

На тимчасово окупованих територіях Луганської області паралізовано рух автотранспорту. Усе не просто через неготовність комунальників до негоди, а через банальну їх відсутність. Про це повідомляє Центру національного спротиву (ЦНС).

Як повідомляється, наслідком цього стали дві причини. Зокрема, снігоприбиральні машини куплені на гроші Кремля, про які звітує гауляйтер Денис Пушилін, у більшості випадків закуплені на «папері».

Водночас той транспорт, що є, немає можливості експлуатувати для очищення доріг через відсутність водіїв. Причина проблеми не змінилась – працівників ЖКГ тимчасово окупованих територій України мобілізували до армії РФ. Крім того, тим працівникам, які залишилися, не виплачують заробітну плату.

«Повернути окуповані території України до нормального цивілізованого життя може кожен, хто допомагатиме Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ звільняти нашу землю від ворога», – додали у ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях ворог не платить гроші залізничникам. У зв'язку з цим зростає заборгованість. 

До слова, росіяни на окупованих територіях Херсонщини грабують у фермерів весь врожай.

Окрім цього, Центр національного спротиву повідомив, що росіяни створять Центри популяризації російської «мови» на всіх тимчасово окупованих територіях України. 

Також окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну».

Окрім того, стало відомо, що люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ.

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.

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Теги: росія росіяни ворог Денис Пушилін транспорт окуповані території машини опалення гроші війна Луганщина окупанти гауляйтер

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