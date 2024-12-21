Орбан пропонує вдатися до хитрощів, щоб транспортувати російський газ через Україну

Цього року Угорщина імпортувала близько 7,5 мільярда кубометрів російського газу «Турецьким потоком»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт веде переговори з Москвою та Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну. Він навіть запропонував своєрідну хитрість, яка дозволить транспортувати блакитне паливо з Росії. Про це повідомляє Reuters.

Хитрість, за словами прем’єра Угорщини, полягає в тому, щоб російський газ до моменту потрапляння на територію України «був би вже у власності покупців».

«Тож газ, який надходитиме в Україну, буде вже не російським, а угорським», – пояснив Орбан.

А втім, він додав, що переговори ще тривають, і неясно, чи приймуть такий варіант Росія та Україна. Орбан вкотре наголосив, що Угорщина не відмовлятиметься від транзитного маршруту для газу Україною.

Цього року Угорщина імпортувала близько 7,5 мільярда кубометрів російського газу «Турецьким потоком» і додатково через Румунію. Країна також має внутрішній видобуток обсягом близько 1-1,5 мільярда кубометрів газу, сказав Орбан.

Проте газопровід через Україну є для Угорщини, а також сусідньої Словаччини одним з основних. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо днями звинуватив Захід у тиску щодо газотранзиту і сказав, що Братислава «не бачить причин платити за газ більше, ніж потрібно, з міркувань геополітики».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. «Позиція України дуже чітка: ми послідовно обстоюємо санкціонування російських як активів, так і їхніх ресурсів, і газу, і нафти. Ми проти будь-яких та будь-якої підтримки агресора через продаж газової або нафтової російської молекули», – сказав Шмигаль.

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може розглянути заходи проти України, якщо транзит російського газу до Європи через українську територію не буде продовжено.

За словами Фіцо, він був здивований позицією президента України Володимира Зеленського, який відмовився дозволити транзит російського газу без гарантій, що Кремль не отримає від цього фінансової вигоди в умовах війни.

«Україна не має права завдавати шкоди економічним і національним інтересам окремої держави-члена ЄС», – заявив Фіцо, додавши, що в разі припинення транзиту газу Словаччина розгляне можливі заходи проти Києва під час святкового періоду.

До слова, 1 грудня 2024 року державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (Socar) почала постачання газу найбільшому державному енергопостачальнику Словаччини – компанії SPP.

Як зазначається, постачання здійснюється в межах короткострокового пілотного договору між Socar та SPP, спрямованого на співпрацю. Сторони мають намір розвивати довгострокове енергетичне партнерство.

Раніше Угорщина та російська компанія «Газпром» домовились про збільшення поставок російського газу.