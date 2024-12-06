У Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої атаки

Станом на 20:00 внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Розі відомо про двох загиблих

У понеділок, 9 грудня, у Кривому Розі буде оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої атаки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Як повідомлялося, сьогодні російські військові вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено адміністративну будівлю.

Наразі відомо, що станом на 20:00 внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Розі відомо про двох загиблих. 17 людей постраждали, серед яких 6-річний хлопчик.

У місті працює штаб допомоги. Він працюватиме сьогодні всю ніч та завтра до 17:00.

Нагадаємо, сьогодні РФ також вдарила авіабомбами по Запоріжжю. Там вже 10 загиблих та десятки поранених.

Вже ліквідовано пожежу будівлі СТО та шести автомобілів.

До слова, триває 1017-й день війни.