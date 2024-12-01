Головна Світ Політика
search button user button menu button

Євросоюз відреагував на ситуацію в Грузії

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Євросоюз відреагував на ситуацію в Грузії
У кількох містах Грузії тривають протести проти рішення влади відмовитися від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року
фото з відкритих джерел

Дії грузинської влади та відступ від демократії призвели до де-факто зупинки процесу вступу до ЄС

Топдипломатка Європейського Союзу Кая Каллас і нова єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловили розчарування рішенням Грузії не продовжувати переговори про вступ до ЄС. Свою спільну заяву Кос і Каллас опублікували в неділю, 1 грудня – у перший день своєї роботи в Єврокомісії.

Посадовиці висловили жаль через рішення грузинської влади призупинити рух до ЄС, наголосивши, що цей крок знаменує «відхід від політики всіх попередніх грузинських урядів та європейських прагнень переважної більшості грузинського народу, закріплених у Конституції Грузії».

«Нагадуємо, що дії грузинської влади та відступ від демократії призвели до де-факто зупинки процесу вступу до ЄС вже в червні цього року, і що фінансова допомога від ЄС, яка безпосередньо йде на користь грузинській владі, наразі призупинена», – додали Каллас і Кос.

Вони також звернули увагу на протести останніх днів у Грузії, викликані відмовою влади від переговорів про вступ, та рішуче засудили насильство проти мітингарів.

«Ці дії грузинського уряду мають прямі наслідки для наших відносин. Грузинська влада повинна поважати право на свободу зібрань і свободу вираження поглядів та утримуватися від застосування сили проти мирних протестувальників, політиків і представників ЗМІ», – ідеться у спільній заяві.

Щодо подальших кроків, то єврокомісарка з питань розширення й топдипломатка ЄС зазначили, що чекають на фінальний звіт ОБСЄ стосовно парламентських виборів 26 жовтня та підтверджують підтримку грузинського народу і його вибору європейського майбутнього.

У Грузії третій день поспіль тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.  

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

Читайте також:

Теги: міністр вибори Грузія протест посол Саломе Зурабішвілі влада переговори Кая Каллас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військова активність РФ та Китаю в Арктиці посилюється
Росія та КНР проявляють військову активність в Арктиці – США уважно стежать
2 листопада, 01:16
У США спостерігачі працюватимуть на рекордній за 20 років кількості виборчих округів
У США спостерігачі працюватимуть на рекордній за 20 років кількості виборчих округів
2 листопада, 17:34
Стратегічним рішенням для України є пріоритет атомної енергетики
Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
23 листопада, 13:21
Тренування солдатів в Північній Кореї, березень 2024 року
У 2024 році в Росію «з метою навчання» в'їхала рекорда кількість громадян КНДР 
8 листопада, 10:50
Дональд Трамп може активно взятись за мігрантів у США
Що може зробити Трамп у перший день президентства? Прогноз Associated Press
11 листопада, 14:56
У Римі пройшов мітинг в підтримку України
«1000 днів російських злочинів»: у Римі пройшли проукраїнські мітинги
18 листопада, 00:35
Окупанти намагалися штурмувати позицію, яку утримують бійці Краматорського прикордонного загону
Прикордонники відбили штурм росіян на Вовчанському напрямку
17 листопада, 15:49
Президент Туреччини зустрівся із своїм колегою з Бразилії
План Ердогана для припинення війни в Україні: нові подробиці від Bloomberg
18 листопада, 10:41
Головні новини проти ночі 27 листопада
17-річний українець дебютував за «Баєр», уламки дрона пошкодили будівлю в Києві: головне за ніч
27 листопада, 06:42

Політика

Євросоюз відреагував на ситуацію в Грузії
Євросоюз відреагував на ситуацію в Грузії
Путін затвердив бюджет на 2025 рік. На оборону піде рекордна сума
Путін затвердив бюджет на 2025 рік. На оборону піде рекордна сума
У Румунії проходять парламентські вибори
У Румунії проходять парламентські вибори
Фінляндія може замінувати кордон із Росією – Yle
Фінляндія може замінувати кордон із Росією – Yle
Байден зробив несподівану покупку у «чорну п'ятницю»
Байден зробив несподівану покупку у «чорну п'ятницю»
США призупинили стратегічне партнерство з Грузією
США призупинили стратегічне партнерство з Грузією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Стало відомо, хто першим вніс мільйони застави за Крупу
114K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 грудня 2024
14K
Відома лікарка спрогнозувала, через скільки років зникнуть українці
11K
Втрати ворога станом на 1 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
4553
ЗСУ відреагували заклик США знизити мобілізаційний вік

Новини

ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
Вчора, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua