Євросоюз відреагував на ситуацію в Грузії

У кількох містах Грузії тривають протести проти рішення влади відмовитися від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року

Дії грузинської влади та відступ від демократії призвели до де-факто зупинки процесу вступу до ЄС

Топдипломатка Європейського Союзу Кая Каллас і нова єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловили розчарування рішенням Грузії не продовжувати переговори про вступ до ЄС. Свою спільну заяву Кос і Каллас опублікували в неділю, 1 грудня – у перший день своєї роботи в Єврокомісії.

Посадовиці висловили жаль через рішення грузинської влади призупинити рух до ЄС, наголосивши, що цей крок знаменує «відхід від політики всіх попередніх грузинських урядів та європейських прагнень переважної більшості грузинського народу, закріплених у Конституції Грузії».

«Нагадуємо, що дії грузинської влади та відступ від демократії призвели до де-факто зупинки процесу вступу до ЄС вже в червні цього року, і що фінансова допомога від ЄС, яка безпосередньо йде на користь грузинській владі, наразі призупинена», – додали Каллас і Кос.

Вони також звернули увагу на протести останніх днів у Грузії, викликані відмовою влади від переговорів про вступ, та рішуче засудили насильство проти мітингарів.

«Ці дії грузинського уряду мають прямі наслідки для наших відносин. Грузинська влада повинна поважати право на свободу зібрань і свободу вираження поглядів та утримуватися від застосування сили проти мирних протестувальників, політиків і представників ЗМІ», – ідеться у спільній заяві.

Щодо подальших кроків, то єврокомісарка з питань розширення й топдипломатка ЄС зазначили, що чекають на фінальний звіт ОБСЄ стосовно парламентських виборів 26 жовтня та підтверджують підтримку грузинського народу і його вибору європейського майбутнього.

У Грузії третій день поспіль тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.