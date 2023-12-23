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Міноборони прокоментувало розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міноборони прокоментувало розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів
фото з відкритих джерел

Іларіон Павлюк: «Це був контракт, за яким було здійснено проплату, але жодних поставок не було зроблено»

Юристи Міністерства оборони України вивчають механізми розірвання контракту та повернення коштів, які були переведені виробнику боєприпасів в результаті корупційної схеми. Про це заявив керівник управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіон Павлюк в ефірі марафону.

«Ми їх повернемо, вже над цим працюємо. Це був контракт, за яким було здійснено проплату, але жодних поставок не було зроблено. Юристи вивчають ці механізми, як правильно зараз розірвати контракт та повернути кошти», – сказав Павлюк.

Також Іларіон Павлюк подякував колегам із СБУ та Генпрокуратури, бо, за його словами, це надзвичайно важливий випадок, коли спрацювали антикорупційні механізми Міністерства оборони.

«Коли ми спільно зі Службою безпеки виявили, і надалі спільними діями, люди, які провели цю оборудку, опинилися в кайданках. Це спільний успіх», – заявив керівник управління преси та інформації Міноборони України.

Як повідомлялося, Служба безпеки викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У ній підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України. 

За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання гуртової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки спільно з Бюро економічної безпеки та у взаємодії з керівництвом АТ «Українська оборонна промисловість» ліквідувала схему привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ.

Теги: СБУ корупція ЗСУ гроші партії Міноборони

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