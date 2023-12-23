Міноборони прокоментувало розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

Іларіон Павлюк: «Це був контракт, за яким було здійснено проплату, але жодних поставок не було зроблено»

Юристи Міністерства оборони України вивчають механізми розірвання контракту та повернення коштів, які були переведені виробнику боєприпасів в результаті корупційної схеми. Про це заявив керівник управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіон Павлюк в ефірі марафону.

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«Ми їх повернемо, вже над цим працюємо. Це був контракт, за яким було здійснено проплату, але жодних поставок не було зроблено. Юристи вивчають ці механізми, як правильно зараз розірвати контракт та повернути кошти», – сказав Павлюк.

Також Іларіон Павлюк подякував колегам із СБУ та Генпрокуратури, бо, за його словами, це надзвичайно важливий випадок, коли спрацювали антикорупційні механізми Міністерства оборони.

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«Коли ми спільно зі Службою безпеки виявили, і надалі спільними діями, люди, які провели цю оборудку, опинилися в кайданках. Це спільний успіх», – заявив керівник управління преси та інформації Міноборони України.

Як повідомлялося, Служба безпеки викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У ній підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України.

За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання гуртової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки спільно з Бюро економічної безпеки та у взаємодії з керівництвом АТ «Українська оборонна промисловість» ліквідувала схему привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ.