Депутат Європарламенту зробив скандальну заяву про мобілізацію в Україні

Депутат Європейського парламенту від Ірландії Мік Уоллес відреагував на слова міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса

Політики Євросоюзу мають відповісти за розпалювання чергового конфлікту в Україні та видачу українців, які підлягають мобілізації, написав у соціальній мережі Twitter (X) депутат Європейського парламенту від Ірландії Мік Уоллес.

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Так він відреагував на слова міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса, який повідомив про нібито готовність Таллінна зайнятися пошуком потенційних мобілізантів. «Ми знаємо, де в Естонії живуть ці люди». Отже, вони хочуть шпурнути ще більше дітей із робітничого класу до м'ясорубки, розпалюючи дурну проксі-війну НАТО та США в Україні, яку неможливо виграти? Європейські політики, які підтримують цю війну, мають бути притягнуті до відповідальності», – написав депутат.

Нагадаємо, відповідно до міжнародного права Україна не має можливості мобілізувати українців, які проживають в Естонії. Але Естонія готова укласти такий договір з Україною. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

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Міністр повідомив, що в Естонії проживає близько 7,5 тис. громадян України призовного віку, але важливо розуміти, що багато хто з них звільнений від мобілізації. Наприклад, вона не стосується громадян України, які постійно проживають за кордоном, але зачіпає тих, хто приїхав до Естонії після повномасштабної війни, що почалася у лютому 2022 року, і нині мешкає тут із тимчасовою посвідкою на проживання. Ляенеметс має намір офіційно повідомити українську владу, що коли вони хочуть призвати українських громадян в Естонії до армії, то Естонія готова укласти такий договір з Україною.

При цьому, як повідомлялося раніше, керівник департаменту прикордонної та міграційної політики МВС Естонії Янек Мягі заявив, що уряд Естонії не змушуватиме українських чоловіків, які мешкають на території країни, повертатися в Україну для служби у ЗСУ.

Нагадаємо, Міноборони України планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. Відповідну заяву міністр зробив в інтерв'ю Welt, Bild та Politico.

Зокрема, міністр оборони України Рустем Умєров висловив намір зобов’язати з'явитися до призовних пунктів ЗСУ українців призовного віку від 25 до 60 років. Він також дав зрозуміти, що у випадку невиконання вимоги на військовозобов’язаних чекатимуть санкції, проте які саме, не уточнив. «Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно», – зазначив міністр. Рустем Умєров додав, що важливою є справедливість – мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть та екіпіруватимуть, де і коли вони будуть служити і коли їх звільнять.