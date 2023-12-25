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Депутат Європарламенту зробив скандальну заяву про мобілізацію в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Депутат Європарламенту зробив скандальну заяву про мобілізацію в Україні
Депутат Європарламенту Уоллес зробив заклик до ЄС
фото із відкритих джерел

Депутат Європейського парламенту від Ірландії Мік Уоллес відреагував на слова міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса

Політики Євросоюзу мають відповісти за розпалювання чергового конфлікту в Україні та видачу українців, які підлягають мобілізації, написав у соціальній мережі Twitter (X) депутат Європейського парламенту від Ірландії Мік Уоллес. 

Так він відреагував на слова міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса, який повідомив про нібито готовність Таллінна зайнятися пошуком потенційних мобілізантів. «Ми знаємо, де в Естонії живуть ці люди». Отже, вони хочуть шпурнути ще більше дітей із робітничого класу до м'ясорубки, розпалюючи дурну проксі-війну НАТО та США в Україні, яку неможливо виграти? Європейські політики, які підтримують цю війну, мають бути притягнуті до відповідальності», –  написав депутат.

Депутат Європарламенту зробив скандальну заяву про мобілізацію в Україні фото 1

Нагадаємо, відповідно до міжнародного права Україна не має можливості мобілізувати українців, які проживають в Естонії. Але Естонія готова укласти такий договір з Україною. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

Міністр повідомив, що в Естонії проживає близько 7,5 тис. громадян України призовного віку, але важливо розуміти, що багато хто з них звільнений від мобілізації. Наприклад, вона не стосується громадян України, які постійно проживають за кордоном, але зачіпає тих, хто приїхав до Естонії після повномасштабної війни, що почалася у лютому 2022 року, і нині мешкає тут із тимчасовою посвідкою на проживання. Ляенеметс має намір офіційно повідомити українську владу, що коли вони хочуть призвати українських громадян в Естонії до армії, то Естонія готова укласти такий договір з Україною.

При цьому, як повідомлялося раніше, керівник департаменту прикордонної та міграційної політики МВС Естонії Янек Мягі заявив, що уряд Естонії не змушуватиме українських чоловіків, які мешкають на території країни, повертатися в Україну для служби у ЗСУ. 

Нагадаємо, Міноборони України планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. Відповідну заяву міністр зробив в інтерв'ю Welt, Bild та Politico. 

Зокрема, міністр оборони України Рустем Умєров висловив намір зобов’язати з'явитися до призовних пунктів ЗСУ українців призовного віку від 25 до 60 років. Він також дав зрозуміти, що у випадку невиконання вимоги на військовозобов’язаних чекатимуть санкції, проте які саме, не уточнив. «Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно», – зазначив міністр. Рустем Умєров додав, що важливою є справедливість – мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть та екіпіруватимуть, де і коли вони будуть служити і коли їх звільнять.

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Теги: Україна Ірландія Рустем Умєров Естонія Міноборони депутат санкції міністр

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