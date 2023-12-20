Міноборони роз’яснило, чому відбувається роздача повісток у публічних місцях

Речник Міноборони зауважив, що багато кому після повістки потрібно просто оновити дані

Військовий заявив, що в такий спосіб держава інформує про потребу в людях

Повістки у громадських місцях в Україні роздають для того, щоб повідомити людям, що вони потрібні. Відповідну заяву зробив речник Міноборони Ілларіон Павлюк.

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«Як державі донести до громадян, повідомити їм, що держава їх потребує для захисту? Які є механізми? Багато людей є, які заявляють, що вони готові доєднатися до ЗСУ, якщо їх покличуть. Це така популярна відповідь на запитання, чи готові ви долучитися. От як покликати, якщо суспільство надзвичайно негативно сприймає прихід із повістками в публічне місце», – зазначив він.

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Павлюк додав, що багато кому після повістки потрібно просто оновити дані. Якщо у громадян актуальні дані у військкоматах, ця повістка на них ніяк не впливає, але якщо дані не оновлені, людина живе без реєстрації – це є порушенням закону. Він також зауважив, що багато людей «мовчки ідуть оновлюють дані або мовчки мобілізовуються».

«Чомусь у нас фокус дуже сильно зміщений у бік тієї меншості, яка обурюється, що вони не розраховували, що їм у ресторані принесуть повістку і вони б хотіли інакше», – розповів речник Міноборони.

Ілларіон Павлюк також поцікавився, чому фокус не зміщений в бік військових на фронті, яких командир не пускає у відпустку через те, що їх «треба кимось замінити».

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