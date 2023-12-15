Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони запустило нову систему закупівель за стандартами НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони запустило нову систему закупівель за стандартами НАТО
Вже використано 97,9% бюджету за 2023 рік за новим напрямком
фото ілюстративне

Безпосередньо закупівлями тилового майна займатиметься окреме державне підприємство – «Агенція закупівель у сфері оборони»

Міністерствоа оборони запустило нову систему закупівель за стандартами НАТО. Вона повністю замінила пострадянську систему, де всі владні повноваження були зосереджені в Міноборони. Про це розповів заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков в ефірі телемарафону «Єдині новини». За його словами, нова система закупівель «повністю замінила пострадянську, де всі владні повноваження були зосереджені в Міноборони».

«Наша мета – стратегічне планування. Мінімізуємо закупівлі за принципом «тут і зараз». Міноборони має закуповувати, наприклад, зимову форму влітку, а літню – взимку. Таке планування покращить і якість, і вартість відповідно», – пояснив Кліменков.

На першому рівні нової системи працює Департамент політики закупівель. «Тут відповідатимуть лише за формування політики закупівель, координацію фінансової діяльності агенцій та розробку нормативно-правових актів у сфері закупівель», – наголосив заступник міністра.

За його словами, «на другому рівні у міністерстві з’явився новий заступник – Віталій Половенко. Він займатиметься комунікацією з тилом ЗСУ, прийматиме пропозиції, коригуватиме списки товарів для закупівель, займатиметься контролем якості, визначатиме пріоритетність та вираховуватиме орієнтовну вартість».

Безпосередньо закупівлями тилового майна займатиметься окреме державне підприємство – «Агенція закупівель у сфері оборони». «Тобто їжу, речі, бронежилети, каски, пально-мастильні матеріали – усе це закуповуватимуть вони», – уточнив заступник міністра оборони.

За схожим принципом побудована закупівля озброєння, якою займається «Агенція оборонних закупівель». Вона вже розпочала контрактування усіх оборонних договорів.

«Перший результат – вдвічі зменшились терміни розгляду комерційних пропозицій. Це дуже важливо під час війни. Крім цього, агенція напряму контрактується з нашими міжнародними партнерами. Вже використано 97,9% бюджету за 2023 рік за цим напрямком. Ці дві агенції працюють за сучасними корпоративними стандартами», – додав Кліменков.

Раніше повідомлялося, що Міноборони починає виокремлювати з Каталогу харчування Збройних Сил України продуктові позиції та виводити їх в окремі закупівлі. Каталог нараховує понад 400 позицій, і фізично проторгувати їх усі в умовах необхідності безперебійного постачання харчів в армію неможливо.

Читайте також: За стандартами НАТО: Міноборони анонсувало зміни щодо вступу до лав ЗСУ
Теги: харчування озброєння Міноборони НАТО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Расмуссен виступає як наш союзник і прихильник членства України в НАТО»
План Расмуссена щодо членства України в НАТО: як нам до нього ставитись?
16 листопада, 06:59
Картина Івана Айвазовського «Пожежа у Москві, 1812» із зміненою в українських соцмережах кольоровою гамою
На Україну чекає ідеальний шторм?
27 листопада, 17:40
Допомога для палестинців чи українців? США провели всенаціональне опитування
Допомога для палестинців чи українців? США провели всенаціональне опитування
23 листопада, 01:51
90% від схвалених Конгресом $68 млрд підуть американцям
Більша частина американської військової допомоги для України витрачається в США – ЗМІ
30 листопада, 12:44
Естонія допоможе розблокувати польсько-український кордон, допомога США Ізраїлю: головне за ніч
Естонія допоможе розблокувати польсько-український кордон, допомога США Ізраїлю: головне за ніч
10 грудня, 06:50
Робота рятувальників на місці ліквідації наслідків обстрілів у Києві
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
13 грудня, 06:50
За словами президента, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють провести швидкий наступ
Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів
1 грудня, 11:43
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною
ЗСУ на лівобережжі Дніпра продовжують завдавати вогневого ураження противнику – Генштаб
25 листопада, 19:45
Протиепідемічні заходи можуть містити запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни
МОЗ заявив про перевищення епідпорогу в одній із областей
Сьогодні, 12:32

Події в Україні

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: яка ймовірна причина інциденту
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: яка ймовірна причина інциденту
Міноборони запустило нову систему закупівель за стандартами НАТО
Міноборони запустило нову систему закупівель за стандартами НАТО
Розвідка підловила Путіна на брехні і назвала кількість окупантів, які воюють проти України
Розвідка підловила Путіна на брехні і назвала кількість окупантів, які воюють проти України
Митрополит Черкаської єпархії Московської церкви піде під суд
Митрополит Черкаської єпархії Московської церкви піде під суд
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: голова ОДА повідомив нові деталі
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: голова ОДА повідомив нові деталі
На Закарпатті депутат підірвав гранати у сільраді, багато поранених (фото, відео)
На Закарпатті депутат підірвав гранати у сільраді, багато поранених (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Ви й досі вважаєте, що «95 квартал» був розважальним проектом?
35K
Нардеп від Закарпаття пояснив Банковій, у які місця треба бити Орбана
17K
Вибухи гранат у сільраді Закарпаття: що відомо про ймовірного підривника
12K
Місце, в яке треба бити Орбана
11K
Буданов розповів, чи триватиме війна у 2025 році
9857
Розвідка: Росіяни намагаються приховати факт диверсії на нафтобазі у Воронежі

Новини

Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Пожежа в Маріуполі, Сенат США відклав святкові канікули: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 03:55
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Вчора, 14:15
«Такі є тільки у НАТО і України»: «Метінвест» передав ГУР тепловізійні приціли
Вчора, 12:23

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua