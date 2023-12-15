Міноборони запустило нову систему закупівель за стандартами НАТО

Вже використано 97,9% бюджету за 2023 рік за новим напрямком

Безпосередньо закупівлями тилового майна займатиметься окреме державне підприємство – «Агенція закупівель у сфері оборони»

Міністерствоа оборони запустило нову систему закупівель за стандартами НАТО. Вона повністю замінила пострадянську систему, де всі владні повноваження були зосереджені в Міноборони. Про це розповів заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков в ефірі телемарафону «Єдині новини». За його словами, нова система закупівель «повністю замінила пострадянську, де всі владні повноваження були зосереджені в Міноборони».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наша мета – стратегічне планування. Мінімізуємо закупівлі за принципом «тут і зараз». Міноборони має закуповувати, наприклад, зимову форму влітку, а літню – взимку. Таке планування покращить і якість, і вартість відповідно», – пояснив Кліменков.

На першому рівні нової системи працює Департамент політики закупівель. «Тут відповідатимуть лише за формування політики закупівель, координацію фінансової діяльності агенцій та розробку нормативно-правових актів у сфері закупівель», – наголосив заступник міністра.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, «на другому рівні у міністерстві з’явився новий заступник – Віталій Половенко. Він займатиметься комунікацією з тилом ЗСУ, прийматиме пропозиції, коригуватиме списки товарів для закупівель, займатиметься контролем якості, визначатиме пріоритетність та вираховуватиме орієнтовну вартість».

Безпосередньо закупівлями тилового майна займатиметься окреме державне підприємство – «Агенція закупівель у сфері оборони». «Тобто їжу, речі, бронежилети, каски, пально-мастильні матеріали – усе це закуповуватимуть вони», – уточнив заступник міністра оборони.

За схожим принципом побудована закупівля озброєння, якою займається «Агенція оборонних закупівель». Вона вже розпочала контрактування усіх оборонних договорів.

«Перший результат – вдвічі зменшились терміни розгляду комерційних пропозицій. Це дуже важливо під час війни. Крім цього, агенція напряму контрактується з нашими міжнародними партнерами. Вже використано 97,9% бюджету за 2023 рік за цим напрямком. Ці дві агенції працюють за сучасними корпоративними стандартами», – додав Кліменков.

Раніше повідомлялося, що Міноборони починає виокремлювати з Каталогу харчування Збройних Сил України продуктові позиції та виводити їх в окремі закупівлі. Каталог нараховує понад 400 позицій, і фізично проторгувати їх усі в умовах необхідності безперебійного постачання харчів в армію неможливо.