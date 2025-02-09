Три дні блукали, але до Румунії так і не дійшли: прикордонники затримали ухилянтів

Прикордонники затримали двох чоловіків, які три доби блукали в горах

Чоловіки самостійно проклали маршрут в Румунію та три дні йшли горами

Прикордонники Мукачівського загону затримали двох військовозобов'язаних чоловіків, які три дні блукали в горах, щоб незаконно потрапити до Румунії. Про це повідомляє ДПСУ.

Під час патрулювання високогірної ділянки наряд побачив на снігу людські сліди. За 10 метрів до кордону правоохоронці наздогнали порушників, які спробували втекти від прикордонників. Почувши позаду попереджувальні постріли знесилені втікачі зупинилися.

Затримані 35-річний киянин та 25-річний жителя Горішніх Плавнів, що на Полтавщині, розповіли, що самостійно проклали маршрут в Румунію та три дні йшли горами. Чоловіки були сильно втомлені. Їх доставили на прикордонний підрозділ, де ті зігрілися, відпочили і поїли.

«На затриманих оформили документи адміністративного провадження за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скерували до суду», – йдеться у повідомленні.

До слова, на Львівщині прикордонники затримали громадянина Туреччина, який намагався перебратися до Польщі, замаскувавшись під «рибалку».

Нагадаємо, що на українсько-польському кордоні прикордонники виявили псевдоподружжя, яке уклали шлюб з метою незаконного виїзду за межі країни чоловіка. 26-річний киянин уклав шлюб із 42-річною жителькою столиці з інвалідністю.



