Фіцо запросив Зеленського на зустріч поблизу кордону між Словаччиною та Україною

Раніше Зеленський заявив, що Фіцо «пихато відмовився» від допомоги України на час адаптації до відсутності транзиту російського газу

Зустріч політиків може відбутися на території Словаччини

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського. Словацький прем'єр запросив українського лідера зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу.

«Пане президенте, ваше рішення припинити транзит газу через України до Словаччини та інших споживачів завдають значної шкоди самій же Україні, Словаччині та іншим членам Євросоюзу», – сказав Фіцо.

Водночас прем'єр наголосив, що не збирається відповідати на заяву Зеленського про відмову Фіцо від української допомоги.

За словами глави словацького уряду, зустріч може відбутися на території Словаччини неподалік кордону з Україною.

«Подібна зустріч створить сприятливі умови для відвертого обговорення постачання газу до Словаччини та інших країн через Україну, можливих технічних рішень у зв’язку із завершенням дії договору між відповідними українською та російською компаніями 31 грудня 2024 року, а також впливу зупинки транзиту газу через Україну на зниження конкурентоспроможності європейської економіки і розвитку двосторонніх відносин між Словаччиною та Україною», – додав Фіцо.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Раніше словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу.

Однак згодом стало відомо, що оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт.

До слова, Зеленський заявив, що Україна пропонувала свою допомогу Словаччині після зупинення транзиту російського газу, але премʼєр-міністр країни Роберт Фіцо «пихато відмовився».