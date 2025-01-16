Біля кордону з Молдовою в кювет перекинулась автівка з втікачами-ухилянтами

У ДПСУ знали про підготовку до незаконного перетину держкордону групою чоловіків

Під час спроби затримання, водій, втікаючи від переслідування, не впорався з керуванням та злетів у кювет

Неподалік кордону з Молдовою в кювет перекинулась автівка з втікачами, серед яких був киянин. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

У ДПСУ повідомили, що в оперативно-розшуковому підрозділі Чернівецького прикордонного загону знали про підготовку до незаконного перетину держкордону групою чоловіків.

За кермом автівки перебував її власник, місцевий житель, який мав перевезти за кордон мешканців Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької областей та міста Києва.

Під час спроби затримання, водій, втікаючи від переслідування, не впорався з керуванням та злетів у кювет.

Відносно порушників складені протоколи про адміністративне правопорушення ото: Державна прикордонна служба України

Після затримання на порушників було складено адміністративні протоколи, а щодо водія автівки скеровано повідомлення до правоохоронних органів за статтею 332 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Рівненщині викрили двох братів, які організували канал незаконного перетину кордону. Чоловікам оголосили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через держкордон України. Слідство встановило, що двоє братів із Сарненського району, що на Рівненщині шукали клієнтів серед військовозобов’язаних чоловіків. За винагороду вони пропонували детальний план та консультації щодо втечі з України в об’їзд контрольно-пропускних пунктів.

На Чернігівщині правоохоронці викрили 27-річного місцевого жителя, який організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон.