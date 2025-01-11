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На Одещині прикордонники зупинили авто «забите» ухилянтами

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Одещині прикордонники зупинили авто «забите» ухилянтами
11 військовозобов'язаних чоловіків намагались незаконно перетнути кордон з Молдовою
фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники зупинили авто заповнене чоловіками. Водій і 10 пасажирів планували незаконно перетнути кордон із Молдовою

У ніч проти 11 січня військовослужбовці Подільського загону неподалік держрубежу зупинили автівку, яка була заповнена чоловіками призовного віку. Водій та 10 пасажирів мали намір незаконно виїхати до Молдови. Про це повідомляє ДПСУ.

Як з’ясувалося, мешканці Львівської, Дніпропетровської, Луганської, Харківської, Донецької, Запорізької та Одеської областей для втілення свого незаконного наміру звернулися до адміна одного з телеграм-каналів, який мав організувати їм виїзд.

Організатор співпрацював з помічником – водієм, який мав переправити всіх пасажирів та лишитися на території сусідньої Молдови. За допомогу з онлайн-навігації організатор з кожного бажаючого запросив від $7000 до $10 000 на криптогаманець.

«Однак, прикордонники завадили намірам порушників. За спробу незаконного переправлення осіб через державний кордон відносно водія направлено повідомлення до Нацполіції за ст.332 КК України», – йдеться у повідомленні

Також відомо, що щодо 10 пасажирів складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП, справи скерували до суду.

Нагадаємо, що під час окупації Херсона 46-річна місцева жителька добровільно погодилася співпрацювати з представниками країни-агресора. Жінка обійняла посаду в окупаційному органі влади. 

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Теги: прикордонники Одещина кордон ухилянти

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