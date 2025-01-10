Переправлення ухилянтів за кордон: правоохоронці проводять понад 600 одночасних обшуків

Обшуки тривають в організаторів схем незаконного вивозу чоловіків призовного віку за кордон

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції проводять масштабну спецоперацію з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон. Правоохоронці ведуть понад 600 одночасних обшуків. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Обшуки тривають в організаторів та учасників груп, які допомагають ухилянтам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

Організація незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон - Нацполіція проводить масштабні відпрацювання по всій країні

За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. pic.twitter.com/Uq44OtaNci — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 10, 2025

«За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають по всіх областях України», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначають, деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.

Нагадаємо, найбільше спроб нелегального перетину кордону з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано на ділянках з Румунією та Молдовою.

Як відомо, Державне бюро розслідувань у 2024 році викрило 120 посадовців, які організовували незаконне переправлення громадян через кордон.

Як повідомлялося, на Закарпатті викрито двох лікарів-офтальмологів однієї з медустанов області, які за хабарі від $6 тис. допомагали ухилянтам «відкосити» від призову на підставі фіктивної інвалідності

Нещодавно Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли на заході та півдні України. За результатами комплексних заходів затримано шістьох організаторів оборудок.

До слова, у Вінниці ліквідовано схему ухилення від мобілізації, до організації якої причетний посадовець районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки