Центр протидії дезінформації спростував основні фейки про звільнення з роботи у воєнний час

Підставою для звільнення є відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України спростував основні фейки про звільнення з роботи у воєнний час.

Фейк

Робітник не з’являється на роботі, а телефон вимкнений. Такого працівника неможливо звільнити.

Ст.36 КЗпП доповнили пунктом 8-3 і тепер підставою для звільнення є відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль.

Фейк

Я власник заводу, який у зв’язку з відсутністю сировини, не працює. Тепер нікого не можу звільнити.

Неможливість забезпечення працівника роботою – це додаткова підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця згідно п.6 ст.41 КЗпП. При такому звільненні не застосовують гарантії, передбачені ст.49-2 КЗпП.

Фейк

Я вважаю, що мене звільнили незаконно. Копію наказу про звільнення я не отримав. Строк пройшов.

Строк звернення до суду за вирішенням трудових спорів – 1 місяць з дня вручення копії наказу та 3 місяці з дня одержання письмового повідомлення про суми виплат при звільненні (ст.233 КЗпП).

Нагадаємо, близько двох мільйонів кілограмів полуниці в 2022 році залишилися гнити на полях Фінляндії. Ягоди не зібрали через нестачу працівників.

Раніше приблизно 70% сезонних робітників на збір ягід приїжджали саме з України. Війна внесла корективи у процес сезонної трудової міграції та фінські фермери зазнали істотних збитків.

Як відомо, з початком війни в Україні кількість вакансій різко зменшилася, а резюме – побільшало. Кожен другий українець або втратив роботу, або отримує не довоєнний розмір заробітної плати.