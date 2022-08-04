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В Україні відновлюється робота ринків капіталу та товарних ринків

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 17:59 glavcom.ua
В Україні відновлюється робота ринків капіталу та товарних ринків
Протягом п’яти місяців війни ринки капіталу та товарні ринки працювали в ручному режимі
фото ілюстративне

Рішення набирає чинності 8 серпня

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на підтримку дій уряду з відновлення економіки знімає майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені 24 лютого у зв’язку зі збройним нападом Росії на Україну та введенням воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба комісії.

«Крок по розблокуванню ринків капіталу та товарних ринків є своєчасним та виваженим, адже учасники ринків підтвердили готовність до розбудови фінансового сектору. Ще до повномасштабної війни ми визначили оновлення фондового ринку однією з першочергових ініціатив Уряду. Після нашої перемоги саме розвиток ринків капіталу та товарних ринків може стати одним з драйверів відновлення економіки та України в цілому», – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голова НКЦПФР Руслан Магомедов повідомив, що протягом п’яти місяців війни ринки капіталу та товарні ринки працювали в ручному режимі. Регулятор уважно відстежував та аналізував результати кожної дозволеної операції.

Рішення набирає чинності 8 серпня.

Зазначається, що за період дії воєнного стану НКЦПФР допустила на ринки 20 випусків державних облігацій (станом на 01.08.22) для залучення коштів в бюджет і підтримки економіки. Водночас протягом цього періоду регулятор спрямовував свої дії на полегшення діяльності професійних учасників та їх підтримку. Зокрема, було спрощено процедуру ідентифікації осіб при купівлі держоблігацій та процедуру їх придбання для нерезидентів.

Також Комісія продовжила строки дії сертифікатів профучасників, перенесла терміни виконання нормативних вимог, дозволила проводити загальні збори дистанційно та перейшла на електронний документообіг.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року з 11:00 години НКЦПФР ввела обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Це було зроблено для того, щоб протистояти панічним діям, які могли б обвалити ринки та позбавити можливості їхньої повноцінної роботи в майбутньому, зберегти дані та права власності. Згодом «заморожування» ринків дозволило знайти активи, пов’язані з агресорами – Російською Федерацією та Республікою Білорусь, та обмежити можливості таких компаній вести бізнес в Україні.

 

Теги: війна в Україні Денис Шмигаль Кабмін економіка

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