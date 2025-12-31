Головна Країна Суспільство
Центр протидії дезінформації закликав уважно ставитись до тривог

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Центр протидії дезінформації закликав уважно ставитись до тривог
фото: Ірина Тетеріна, glavcom.ua

«Уважно до тривог»

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко закликав українців уважно ставитись до повітряних тривога. Про це повідомляє «Главком» з посилання на його допис у Telegram.

«Уважно до тривог», – йдеться у дописі.

До слова, унаслідок нічної атаки 31 грудня на Одесу постраждало шестеро людей. Частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання.

Загалом в Одесі ушкоджено чотири багатоквартирних житлові будинки, щонайменше 14 автомобілів та приватні гаражі. Будинок, де мешкали постраждалі, зазнав пошкоджень з другого по шостий поверхи.

