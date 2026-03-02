Частина Львова залишилася без води

У деяких чатинах Львова немає води через самовільні роботи приватної техніки на ділянці, через яку проходить магістральний водогін у Домажирі

Через аварію на магістральному водогоні в районі Домажира частина львів’ян наразі перебуває без водопостачання. Як повідомив міський голова Андрій Садовий, причиною інциденту стали несанкціоновані роботи приватної спецтехніки, тому поломка не пов’язана з діяльністю комунальних служб чи станом міських мереж. Про це пише «Главком».

Наразі аварійні бригади працюють на об’єкті у безперервному режимі, а відновлювальні роботи триватимуть протягом усієї ніч, щоб якнайшвидше повернути воду в оселі. Для забезпечення потреб мешканців у місті організували підвіз води автоцистернами та через спеціальні наповнені ємності.

За фактом пошкодження об’єкта критичної інфраструктури міська влада вже звернулася до правоохоронних органів. На місці події проводяться слідчі дії, а про подальші зміни в ситуації обіцяють інформувати додатково.

Нагадаємо, 25 лютого, близько 18:00 у Львові на вулиці Ф. Ліста, 6 стався ймовірний вибух газу в житловому будинку.

Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, їх доправили до міських лікарень. За попередньою інформацією, загрози життю немає.

До слова, у житловому масиві Львова стався обвал конструкції підпірної стінки. Внаслідок інциденту значних механічних пошкоджень зазнали транспортні засоби, що були припарковані на майданчику.

Зазначається, що інцидент трапився близько 05:00 ранку за адресою вул. Під Голоском, 2. Частина підпірної споруди не витримала навантаження та впала на паркувальну зону.