3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 3 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

3 березня у світі відзначають Всесвітній день дикої природи та Всесвітній день письменника. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 3 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день дикої природи

3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році. Його мета – підвищити обізнаність про різноманіття дикої фауни та флори, а також звернути увагу на проблему браконьєрства. Для України це питання є гострим через екологічні наслідки війни та замінування заповідних зон.

Всесвітній день письменника

3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Професійне свято літераторів, засноване ПЕН-клубом у 1986 році. Цього дня вшановують майстрів слова, які через свої твори захищають правду та людські цінності. В Україні 2026 року роль письменників є ключовою у фіксації подій війни та формуванні нових наративів сучасної української культури.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска

3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

3 березня православна церква згадує трьох святих мучеників, які постраждали за віру в місті Амасії (Мала Азія) близько 308 року. Євтропій та Клеонік були рідними братами, а Василіск – племінником святого великомученика Феодора Тирона.

Після мученицької смерті Феодора вони залишилися у в'язниці. Коли до влади прийшов правитель Асклепіодот, він намагався змусити друзів принести жертву язичницьким богам, проте вони залишалися непохитними. За переказами, під час тортур явився Сам Господь із Ангелами, зміцнивши мучеників. Зрештою, Євтропія та Клеоніка було розіп’ято, а Василіска страчено дещо пізніше. Їхня вірність стала прикладом справжнього християнського братерства.

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Яриловим» і звертали увагу на такі прикмети:

  • Якщо чути грім – чекайте на швидке потепління, але родючість літа буде помірною.
  • Багато снігу – до доброго врожаю хліба.
  • Сильний туман уранці – літо буде дощовим.
  • Якщо птахи повертаються з ірію раніше – весна буде дружною та теплою.

Історичні події

  • 1585 рік – у Віченці відкривають Театр Олімпіко, побудований за проєктом Андреа Палладіо – перший і найбільш стародавній критий театр Європи;
  • 1645 рік – Міхаелем ван Лангреном створена перша карта Місяця;
  • 1802 рік – у Відні публікують «Місячну сонату» Бетховена;
  • 1866 рік – у Києві відкривають публічну бібліотеку (тепер – Національна парламентська бібліотека України);
  • 1875 рік – у Парижі зі скандалом проходить прем'єра опери «Кармен» Жоржа Бізе;
  • 1915 рік – у Нью-Йорку проходить прем'єра найвидатнішого німого фільму всіх часів і народів – «Народження нації» режисера Девіда Гріффіта;
  • 1917 рік – у Києві організовують Українську Центральну Раду (УЦР);
  • 1918 рік – згідно з Берестейським миром радянська Росія визнає незалежність України;
  • 1923 рік – виходить друком перший номер нью-йоркського часопису «Time»;
  • 1924 рік – у Туреччині скасовують Османську династію, халіфат, інші релігійні органи влади та розпочали світські реформи;
  • 1931 рік – президент США Гувер затверджує рішення Конгресу США вважати вірш «Зоряно-смугастий прапор», написаний у 1814 році Френсісом Кі під впливом подій англо-американської війни 1812 року і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні «To Anacreon in Heaven», офіційним гімном США;
  • 1938 рік – у Саудівській Аравії бурильники Standard Oil Company (California) виявляють велике джерело сирої нафти;
  • 1945 рік – у Львові розпочинає роботу Обласна державна картинна галерея;
  • 1952 рік – затверджують генеральний план забудови Черкас, розроблений Київським інститутом проєктування;
  • 1991 рік  – у Латвії та Естонії відбуваються референдуми, на яких більшість громадян висловилася за вихід цих республік зі складу СРСР;
  • 1994 рік – Україна й США підписують договір про дружбу і співпрацю;
  • 2005 рік – Стів Фоссетт здійснює перший одиночний безпосадковий авіапереліт навколо Землі на літаку Virgin Atlantic GlobalFlyer;
  • 2020 рік – оголошують про перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби 2019 в Україні;
  • 2022 рік – Грузія офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Михайло, Петро, Севастян, Марта (Марфа).

