Росія запустила дезінформаційну кампанію щодо відключень світла в Україні: що потрібно знати

У мережі зафіксовано активне поширення дезінформації, яку веде Росія, а також ресурси, замасковані під українські, з маніпуляціями щодо відключень електроенергії в Україні. Центр протидії дезінформації попереджає громадян про маніпулятивні та брехливі тези, пише «Главком».

Ворожі наративи стверджують, що влада України «несправедливо розподіляє електроенергію», залишаючи східні області без світла, тоді як захід країни, мовляв, не страждає від відключень. Крім того, поширюється інформація про нібито експорт електроенергії в ЄС, що начебто відбувається, поки українці сидять без світла.

Раніше в Міненерго повідомили, що Україна не експортує електроенергію, а вся доступна генерація в країні зараз спрямовується виключно на покриття внутрішнього споживання.

«Поширення таких наративів – типовий приклад інформаційної операції ворога. Мета – спровокувати розкол у суспільстві, дестабілізувати внутрішню ситуацію та посіяти конфлікт між мешканцями різних регіонів України. Насправді єдина причина відключень світла – терористичні удари росіян по енергетичній інфраструктурі. Різниця в масштабах відключень між регіонами пояснюється тим, що ворог свідомо атакує не лише об’єкти генерації, а й лінії передачі електроенергії між українськими регіонами», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, до кінця тижня в Україні застосовуватимуть відключення світла для трьох черг споживачів. У результаті очікуються відключення тривалістю у 12 годин.

