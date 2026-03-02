Яке релігійне свято відзначається 3 березня 2026: традиції та молитва

Релігійні свята 3 березня: День пам’яті святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска

3 березня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Євтропія, Клеоніка та Василіска. Це свято присвячене непохитній вірі та духовному братерству трьох воїнів, які обрали смерть за Христа замість земних почестей.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 3 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска

3 березня церква згадує трьох друзів-мучеників, які постраждали в Малій Азії близько 308 року. Брати Євтропій і Клеонік, а також племінник святого Феодора Тирона – Василіск, були відомі своєю відданістю християнству.

Коли правитель Амасії Асклепіодот наказав їм принести жертву язичницьким ідолам, святі відмовилися, заявивши, що їхній Бог – Творець неба і землі. За переказами, під час жорстоких тортур, коли мучеників прив'язали до стовпів і обливали киплячою смолою, їм явився Господь Ісус Христос разом із великомучеником Феодором Тироном. Побачивши це чудо, багато язичників навернулися до віри. Зрештою, Євтропія та Клеоніка було розіп’ято, а Василіска страчено мечем. Їхня мужність стала надихаючим прикладом для християн усього світу.

Молитва дня

О, святі мученики Євтропіє, Клеоніку і Василіску! Ви, що в єдності духу і віри пройшли крізь вогонь і страждання, почуйте благання наші. Просимо вас: зміцніть нас у вірності Господу, даруйте нам силу перемагати спокуси та мужність стояти за правду. Моліть Бога, щоб Він зберіг нашу землю від ворогів, дарував мир нашим оселям і зцілив серця наші від зневіри. Нехай ваша свята пам'ять буде нам світлом на шляху до спасіння. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день вважався часом пробудження землі від зимового сну. Наші предки вірили, що прикмети 3 березня вказують на характер весни:

Якщо в небі з'явився перший жайворонок – весна буде теплою і швидкою.

Якщо сонце в цей день «в тумані» – чекайте на багатий врожай зернових.

Почути перший грім у цей день – до тривалого похолодання перед справжньою весною.

Якщо синиці вранці голосно співають – березень буде сонячним.

Цей день вважався сприятливим для планування польових робіт, але господині застерігали: не можна сваритися вдома, щоб не «вигнати» весняне благословення з оселі.