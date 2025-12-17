Центр протидії дезінформації пояснив, чому РФ знову заявила про нібито захоплення Куп'янська

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував заяви міністра оборони РФ

Міністр оборони Росії Андрій Білоусов знову поширив неправдиві заяви про нібито захоплення російськими окупаційними військами Куп’янська на Харківщині. За його словами, війська РФ буцімто «відбивають спроби ЗСУ повернути Куп’янськ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Це вже друга подібна заява з боку російської сторони про «захоплення» міста з кінця листопада.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив: «Насправді ж, більшу частину міста контролюють Сили оборони України, і продовжують зачистку від росіян. Але всі чиновники Путіна, від Гєрасімова, який першим збрехав про контроль міста, до Білоусова продовжують брехню при самому ж Путіні. Повʼязувати такі дії можна не тільки зі страхом поплатитися за поразки посадами, а швидше бажанням еліт і оточення Путіна продовжити війну за будь-яку ціну, тому вони і розповідають йому про перемоги. Щоправда, і сам Путін хоче воювати далі».

До слова, на минулому тижні президент України Володимир Зеленський відвідав Куп’янськ на фронті, щоб спростувати заяви президента Росії Володимира Путіна про нібито захоплене місто та показати світу правду про контроль України над територією.

Як повідомлялося, операція зі звільнення та зачистки Куп’янська продовжується, і українські війська поступово звільняють місто від російських окупантів. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктора Трегубова, ворог або знищується, або здається в полон.