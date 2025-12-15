Головна Світ Соціум
Росія розпочала активну кампанію вербування найманців з Ірану (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У низці міст Ірану почали з'являтися листівки із пропозиціями служби в армії Росії
фото: Leonid Altman/Zoonar/picture alliance

Кремль намагається компенсувати великі втрати своєї армії завербованими найманцями

Росія почала активно вербувати іранців на війну проти України. Кремлівська влада пропонує іранським найманцям роботу в армії РФ за $20 тис. Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

За інформацією ЦПД, у деяких містах Ірану почали з'являтися листівки із пропозиціями служби в армії Росії за «$20 тис. «підйомних» і приблизно $2 тис. щомісяця». Відомо, що дані з цих листівок ведуть до Telegram-каналу, де охочих вербують різними методами. Ця компанія координується РФ на території Ірану, за словами рекрутера, який розповів про це журналістам іранської служби Радіо Свобода.

фото: Центр протидії дезінформації

«Попри спроби російського посольства в Ірані заперечити причетність, це типовий елемент системної вербувальної мережі РФ, яка багато років шукає найманців у бідних та кризових країнах. Іран – одна з найуразливіших цілей через економічну ситуацію, високий рівень безробіття та велику кількість афганських біженців, які часто стають мішенню таких схем», – розповіли в Центрі протидії дезінформації. Зазначається, що вербування іранців на війну проти України – це частина великої стратегії Кремля, аби компенсувати свої втрати перед підготовкою до наступу.

За даними розвідки, Росії вдалося завербувати вже близько 18 тис. іноземців зі 128 країн, частіше шляхом обману, тиску або через фінансову експлуатацію.

Раніше «Главком» писав, що Росія вербує до своєї армії для війни проти України колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів та розвідки. Зокрема тих, хто знайшов прихисток в Ірані після приходу до влади в Афганістані Талібану. Співробітник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Олег Александров розповів, що українська розвідка фіксує активну роботу російських спецслужб в Афганістані.

Повідомлялося, що південноафриканська радіоведуча Нонкулулеко Мантула постала перед судом за звинуваченням у вербуванні чотирьох чоловіків для участі у війні проти України на боці Російської Федерації. Поліція Південної Африки інформує, що трьох із завербованих чоловіків вдалося затримати в аеропорту під час спроби сісти на рейс до Росії через Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

Теги: росія Іран армія росіяни Центр протидії дезінформації

