На війні загинув очільник Інституту Громадянського суспільства Роман Ткачук

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Роман Ткачук захищав Україну з 2022 року
фото з відкритих джерел

Роман Ткачук був бійцем 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Збройних Сил України

На війні загинув голова Інституту Громадянського суспільства Роман Ткачук. Про це повідомила громадська організація «Інститут громадянського суспільства», інформує «Главком». 

Роман Ткачук був бійцем 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Збройних Сил України. 

«Роман, як і його батько Анатолій Ткачук, увесь свій час та сили віддавав плідній громадській діяльності, реалізуючи і організовуючи силу-силенну проєктів. Вони стосувалися добробуту громад, децентралізаційної реформи, місцевого економічного розвитку, згуртованості та інших напрямів, що уможливили нашій Україні героїчно вистояти у перші тижні тотальної навали московської орди 2022 року і довести свою національну гідність перед усім світом», –  йдеться в повідомленні.

Він мобілізувався до Збройних Сил України у 2022 році. Службу проходив разом із побратимами у Краматорську Донецької області. Також повідомляється, що його бойовий та життєвий шлях трагічно обірвався у Харківському шпиталі.

Нагадаємо, Роман Ткачук народився 2 липня 1981 року у м. Хмельницький у сім’ї пана Анатолія і пані Марії Ткачуків. Здобув освіту юриста,  із 2004 року очолював об'єднання «Інститут громадянського суспільства». В Інституті працював над темами добробуту громад, реформою з децентралізації.

Також «Главком» писав, що загальні втрати російських загарбників за зиму становлять близько  майже 93 тис. військовослужбовців убитими та пораненими. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський також зазначив, що українське військо проводить результативні активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Суспільство

В Україні потрібно запровадити «єдиний маршрут ВПО», – Терехов
В Україні потрібно запровадити «єдиний маршрут ВПО», – Терехов
Депутати пропонують змусити детективів НАБУ платити за незаконні дії з власної кишені
Депутати пропонують змусити детективів НАБУ платити за незаконні дії з власної кишені
У лютому ДТЕК повернув світло 1,8 млн родин після ворожих атак
У лютому ДТЕК повернув світло 1,8 млн родин після ворожих атак
Кім: Будівництво житла для ВПО та ветеранів – драйвер економічного зростання
Кім: Будівництво житла для ВПО та ветеранів – драйвер економічного зростання
Поліг під час бойових дій на Запоріжжі. Згадаймо Андрія Цупка
Поліг під час бойових дій на Запоріжжі. Згадаймо Андрія Цупка

