На війні загинув очільник Інституту Громадянського суспільства Роман Ткачук

На війні загинув голова Інституту Громадянського суспільства Роман Ткачук. Про це повідомила громадська організація «Інститут громадянського суспільства», інформує «Главком».

Роман Ткачук був бійцем 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Збройних Сил України.

«Роман, як і його батько Анатолій Ткачук, увесь свій час та сили віддавав плідній громадській діяльності, реалізуючи і організовуючи силу-силенну проєктів. Вони стосувалися добробуту громад, децентралізаційної реформи, місцевого економічного розвитку, згуртованості та інших напрямів, що уможливили нашій Україні героїчно вистояти у перші тижні тотальної навали московської орди 2022 року і довести свою національну гідність перед усім світом», – йдеться в повідомленні.

Він мобілізувався до Збройних Сил України у 2022 році. Службу проходив разом із побратимами у Краматорську Донецької області. Також повідомляється, що його бойовий та життєвий шлях трагічно обірвався у Харківському шпиталі.

Нагадаємо, Роман Ткачук народився 2 липня 1981 року у м. Хмельницький у сім’ї пана Анатолія і пані Марії Ткачуків. Здобув освіту юриста, із 2004 року очолював об'єднання «Інститут громадянського суспільства». В Інституті працював над темами добробуту громад, реформою з децентралізації.

