Рамадан-2026: екватор священного місяця. Традиції, правила та духовний сенс

Все, що варто знати про головні традиції, заборони та календар Рамадану

Священний для мусульман місяць Рамадан у 2026 році розпочався ввечері 18 лютого і триватиме до вечора 19 березня. Зараз віряни проходять найважливіший етап посту – час глибокого самоаналізу та зміцнення віри.

Що таке Рамадан і чому він важливий?

Рамадан – це дев’ятий місяць мусульманського календаря. Згідно з переказами, саме в цей час пророку Мухаммеду почали відкриватися перші вірші Корану.

Основна суть посту (саум) – це не просто відмова від їжі. Це шлях до:

Духовного очищення та самодисципліни.

Співчуття до нужденних через відчуття голоду.

Милосердя та відмови від негативних помислів, сварок і брехні.

Головні традиції: сухур та іфтар

Протягом світлового дня (від світанку до заходу сонця) віряни утримуються від їжі, пиття та куріння. День мусульманина в цей період ділиться на два важливі етапи:

Сухур – ранковий прийом їжі до перших променів сонця. Він дає сили на весь день посту.

Іфтар – вечірня трапеза після заходу сонця. Традиційно її починають з кількох ковтків води та фініків, як це робив пророк Мухаммед.

Вечорами в мечетях проходять особливі колективні молитви – таравіх, а кожна добра справа в цей місяць, за віруванням, примножується в десятки разів.

Хто має постити, а хто звільнений?

Піст є обов'язковим для дорослих і здорових мусульман. Проте іслам передбачає чіткі винятки для тих, кому обмеження можуть зашкодити:

Хто може не постити (з подальшим надолуженням або компенсацією):

Діти (до досягнення повноліття за релігійними нормами).

Хворі та люди з хронічними діагнозами.

Вагітні жінки та матері, що годують грудьми (якщо є ризик для здоров'я).

Подорожні, які перебувають у тривалих та важких поїздках.

Жінки під час менструації (ці дні надолужуються пізніше).

Літні люди, яким фізично важко тримати піст.

Важливо: Ті, хто не може постити через стан здоров'я, часто здійснюють фідя – благодійну допомогу (зазвичай це кошти на харчування однієї нужденної людини на кожен пропущений день посту).

Чого не можна робити під час посту?

У світлу пору доби під забороною:

Вживання будь-якої їжі чи напоїв (навіть води).

Куріння та інтимна близькість.

Головна заборона: гнів, лихослів'я та образи. Вважається, що якщо людина стримує шлунок, але не стримує язик – її піст втрачає сенс.

Що далі? Свято Ід аль-Фітр

Рамадан завершиться великим триденним святом – Ід аль-Фітр (в Україні відоме як Ураза-байрам), яке розпочнеться 20 березня. Це день радості, відвідування родичів та обов'язкової святкової милостині (закат аль-фітр).

В Україні Рамадан є важливою частиною життя багатьох громад, зокрема кримськотатарської. Спільні іфтари в мечетях та культурних центрах Києва, Львова чи Одеси щороку стають місцем єднання людей різних національностей.