Рамадан-2026: екватор священного місяця. Традиції, правила та духовний сенс
Все, що варто знати про головні традиції, заборони та календар Рамадану
Священний для мусульман місяць Рамадан у 2026 році розпочався ввечері 18 лютого і триватиме до вечора 19 березня. Зараз віряни проходять найважливіший етап посту – час глибокого самоаналізу та зміцнення віри.
Що таке Рамадан і чому він важливий?
Рамадан – це дев’ятий місяць мусульманського календаря. Згідно з переказами, саме в цей час пророку Мухаммеду почали відкриватися перші вірші Корану.
Основна суть посту (саум) – це не просто відмова від їжі. Це шлях до:
- Духовного очищення та самодисципліни.
- Співчуття до нужденних через відчуття голоду.
- Милосердя та відмови від негативних помислів, сварок і брехні.
Головні традиції: сухур та іфтар
Протягом світлового дня (від світанку до заходу сонця) віряни утримуються від їжі, пиття та куріння. День мусульманина в цей період ділиться на два важливі етапи:
Сухур – ранковий прийом їжі до перших променів сонця. Він дає сили на весь день посту.
Іфтар – вечірня трапеза після заходу сонця. Традиційно її починають з кількох ковтків води та фініків, як це робив пророк Мухаммед.
Вечорами в мечетях проходять особливі колективні молитви – таравіх, а кожна добра справа в цей місяць, за віруванням, примножується в десятки разів.
Хто має постити, а хто звільнений?
Піст є обов'язковим для дорослих і здорових мусульман. Проте іслам передбачає чіткі винятки для тих, кому обмеження можуть зашкодити:
Хто може не постити (з подальшим надолуженням або компенсацією):
- Діти (до досягнення повноліття за релігійними нормами).
- Хворі та люди з хронічними діагнозами.
- Вагітні жінки та матері, що годують грудьми (якщо є ризик для здоров'я).
- Подорожні, які перебувають у тривалих та важких поїздках.
- Жінки під час менструації (ці дні надолужуються пізніше).
- Літні люди, яким фізично важко тримати піст.
Важливо: Ті, хто не може постити через стан здоров'я, часто здійснюють фідя – благодійну допомогу (зазвичай це кошти на харчування однієї нужденної людини на кожен пропущений день посту).
Чого не можна робити під час посту?
У світлу пору доби під забороною:
- Вживання будь-якої їжі чи напоїв (навіть води).
- Куріння та інтимна близькість.
Головна заборона: гнів, лихослів'я та образи. Вважається, що якщо людина стримує шлунок, але не стримує язик – її піст втрачає сенс.
Що далі? Свято Ід аль-Фітр
Рамадан завершиться великим триденним святом – Ід аль-Фітр (в Україні відоме як Ураза-байрам), яке розпочнеться 20 березня. Це день радості, відвідування родичів та обов'язкової святкової милостині (закат аль-фітр).
В Україні Рамадан є важливою частиною життя багатьох громад, зокрема кримськотатарської. Спільні іфтари в мечетях та культурних центрах Києва, Львова чи Одеси щороку стають місцем єднання людей різних національностей.
