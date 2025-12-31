Одеса частково залишилася без світла, води та тепла через масовану атаку РФ
На цей час відомо про шістьох постраждалих унаслідок російського обстрілу
Унаслідок нічної атаки на Одесу постраждало шестеро людей. Частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера та керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.
Зазначається, усі постраждалі – члени двох родин. Троє поранених – це діти віком від семи місяців до 14 років.
«П‘ятеро осіб госпіталізовані, з них троє дітей. Один дорослий перебуває у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості, у тому числі немовля з інгаляційним отруєнням», – розповів Кіпер.
Загалом в Одесі ушкоджено чотири багатоквартирних житлові будинки, щонайменше 14 автомобілів та приватні гаражі. Будинок, де мешкали постраждалі, зазнав пошкоджень з другого по шостий поверхи.
На місцях подій розгорнуто оперативний штаб, мобільний пункт незламності та пункт обігріву ДСНС. Працюють рятувальники, медики, комунальні та соціальні служби.
«Правоохоронці фіксують черговий злочин. Ці удари – ще одне свідчення терористичної тактики ворога, який свідомо атакує цивільну інфраструктуру мирних міст Одещини, загрожуючи життю та здоровʼю людей», – додав глава ОВА.
Як повідомив Лисак, у частині міста наразі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання.
Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня російські терористи атакували багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед яких – діти.
До слова, електропостачання у Вишгороді повністю відновлено після понад чотирьох діб без світла.
Коментарі — 0