Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Одеса частково залишилася без світла, води та тепла через масовану атаку РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Одеса частково залишилася без світла, води та тепла через масовану атаку РФ
В Одесі пошкоджено чотири багатоквартирні будинки
фото: Олег Кіпер

На цей час відомо про шістьох постраждалих унаслідок російського обстрілу

Унаслідок нічної атаки на Одесу постраждало шестеро людей. Частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера та керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Зазначається, усі постраждалі – члени двох родин. Троє поранених – це діти віком від семи місяців до 14 років.

«П‘ятеро осіб госпіталізовані, з них троє дітей. Один дорослий перебуває у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості, у тому числі немовля з інгаляційним отруєнням», – розповів Кіпер.

Загалом в Одесі ушкоджено чотири багатоквартирних житлові будинки, щонайменше 14 автомобілів та приватні гаражі. Будинок, де мешкали постраждалі, зазнав пошкоджень з другого по шостий поверхи.

Одеса частково залишилася без світла, води та тепла через масовану атаку РФ фото 1
Пошкоджена багатоповерхівка через ворожу атаку
Пошкоджена багатоповерхівка через ворожу атаку
фото: Олег Кіпер

На місцях подій розгорнуто оперативний штаб, мобільний пункт незламності та пункт обігріву ДСНС. Працюють рятувальники, медики, комунальні та соціальні служби.

«Правоохоронці фіксують черговий злочин. Ці удари – ще одне свідчення терористичної тактики ворога, який свідомо атакує цивільну інфраструктуру мирних міст Одещини, загрожуючи життю та здоровʼю людей», – додав глава ОВА.

В Одесі ушкоджено чотири багатоквартирних житлові будинки
В Одесі ушкоджено чотири багатоквартирних житлові будинки
фото: Олег Кіпер

Як повідомив Лисак, у частині міста наразі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання.

Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня російські терористи атакували багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед яких – діти.

До слова, електропостачання у Вишгороді повністю відновлено після понад чотирьох діб без світла.

Читайте також:

Теги: Одеса обстріл енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гендиректор ДТЕК заявив, що чим далі, тим стає дедалі складніше проводити відновлення
Без світла до 20 годин. Гендиректор ДТЕК розповів, якою буде ця зима для українців
24 грудня, 17:22
Президент: «На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики»
РФ використала розвіддані з китайських супутників для ударів по енергетиці України
24 грудня, 16:24
Хмельниччина: яка ситуація з енергетикою після масованої атаки 23 грудня
Хмельниччина: яка ситуація з енергетикою після масованої атаки 23 грудня
24 грудня, 09:54
Внаслідок аварійних відключень електроенергії Тернопіль тимчасово без води
Атака РФ залишила Тернопіль без води
23 грудня, 11:07
На Одещині перекрито рух мостом на трасі Одеса-Рені
Україна та Молдова готують альтернативні маршрути через обстріл мосту на Одещині
19 грудня, 19:45
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 7 грудня 2025 року
6 грудня, 21:17
Влада закликала громадян Молдови раціонально споживати електроенергію
Молдова запросила в Румунії екстрену допомогу з електроенергією через обстріл України
6 грудня, 18:08
Відключення світла 4 грудня 2025 року: графіки
Відключення світла 4 грудня 2025 року: графіки
3 грудня, 18:02
Слідство називає підозрюваного співорганізаторам корупційної схеми
Операція «Мідас». Суд заочно арештував Міндіча
1 грудня, 19:07

Новини

Одеса частково залишилася без світла, води та тепла через масовану атаку РФ
Одеса частково залишилася без світла, води та тепла через масовану атаку РФ
Окупанти атакували багатоповерхівку в Одесі: є постраждалі, серед них – діти
Окупанти атакували багатоповерхівку в Одесі: є постраждалі, серед них – діти
З'явились перші кадри наслідків ворожого удару по Одесі та області
З'явились перші кадри наслідків ворожого удару по Одесі та області
Атака на Одесу та область: влада повідомила перші наслідки
Атака на Одесу та область: влада повідомила перші наслідки
РФ атакує Одесу та район безпілотниками
РФ атакує Одесу та район безпілотниками
Росія атакувала дронами порти Одещини: є постраждалий
Росія атакувала дронами порти Одещини: є постраждалий

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua