Одеса частково залишилася без світла, води та тепла через масовану атаку РФ

В Одесі пошкоджено чотири багатоквартирні будинки

На цей час відомо про шістьох постраждалих унаслідок російського обстрілу

Унаслідок нічної атаки на Одесу постраждало шестеро людей. Частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера та керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Зазначається, усі постраждалі – члени двох родин. Троє поранених – це діти віком від семи місяців до 14 років.

«П‘ятеро осіб госпіталізовані, з них троє дітей. Один дорослий перебуває у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості, у тому числі немовля з інгаляційним отруєнням», – розповів Кіпер.

Загалом в Одесі ушкоджено чотири багатоквартирних житлові будинки, щонайменше 14 автомобілів та приватні гаражі. Будинок, де мешкали постраждалі, зазнав пошкоджень з другого по шостий поверхи.

Пошкоджена багатоповерхівка через ворожу атаку фото: Олег Кіпер

На місцях подій розгорнуто оперативний штаб, мобільний пункт незламності та пункт обігріву ДСНС. Працюють рятувальники, медики, комунальні та соціальні служби.

«Правоохоронці фіксують черговий злочин. Ці удари – ще одне свідчення терористичної тактики ворога, який свідомо атакує цивільну інфраструктуру мирних міст Одещини, загрожуючи життю та здоровʼю людей», – додав глава ОВА.

В Одесі ушкоджено чотири багатоквартирних житлові будинки фото: Олег Кіпер

Як повідомив Лисак, у частині міста наразі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання.

Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня російські терористи атакували багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед яких – діти.

До слова, електропостачання у Вишгороді повністю відновлено після понад чотирьох діб без світла.