Церковний календар на жовтень 2025: коли святкуємо Покрова Пресвятої Богородиці

Свята у церковному календарі на жовтень 2025 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у жовтні 2025 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Коли українці святкуватимуть Покрова Пресвятої Богородиці?

1 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці, святого преподобного Романа Сладкопівця;

– Покрова Пресвятої Богородиці, святого преподобного Романа Сладкопівця; 6 жовтня – святого апостола Томи;

– святого апостола Томи; 16 жовтня – святого мученика Лонгина, що при Хресті Господньому;

– святого мученика Лонгина, що при Хресті Господньому; 18 жовтня – святого апостола і євангеліста Луки;

– святого апостола і євангеліста Луки; 26 жовтня – святого великомученика Димитрія Мироточця.

Перелік свят у церковному календарі на жовтень 2024 року: