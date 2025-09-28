Церковний календар на жовтень 2025: коли святкуємо Покрова Пресвятої Богородиці
Свята у церковному календарі на жовтень 2025 року
«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у жовтні 2025 року за новоюліанським календарем.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.
Коли українці святкуватимуть Покрова Пресвятої Богородиці?
- 1 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці, святого преподобного Романа Сладкопівця;
- 6 жовтня – святого апостола Томи;
- 16 жовтня – святого мученика Лонгина, що при Хресті Господньому;
- 18 жовтня – святого апостола і євангеліста Луки;
- 26 жовтня – святого великомученика Димитрія Мироточця.
Перелік свят у церковному календарі на жовтень 2024 року:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 жовтня
|
Покрова Пресвятої Богородиці
святого преподобного Романа Сладкопівця
|2 жовтня
|
святого священномученика Кипріяна;
святої священомучениці Юстини; святого преподобного Андрія
|
3 жовтня
|
святого священномученика Діонісія Ареопагіта
|4 жовтня
|
святого священномученика Єротея, єпископа Атенського; святого преподобного Франциска Асижського
|5 жовтня
|святої мучениці Харитини
|
6 жовтня
|
святого апостола Томи
|
7 жовтня
|
святих мучеників Сергія та Вакха
|8 жовтня
|
святої преподобної Пелагії
|9 жовтня
|
святого апостола Якова Алфеєвого
|
10 жовтня
|
святих мучеників Євлампія та Євлампії
|11 жовтня
|святого апостола Пилипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського
|
12 жовтня
|
святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка; святого преподобного Косми
|13 жовтня
|святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки
|14 жовтня
|святої преподобної Параскеви Тарнавської; святих мучеників Назарія та інших
|15 жовтня
|святого преподобного Євтимія Нового; святого преподобномученика Лукіяна
|
16 жовтня
|
святого мученика Лонгина, що при Хресті Господньому
|17 жовтня
|
святого пророка Осії;
святого преподобномученика Андрія Критського
|
18 жовтня
|
святого апостола і євангеліста Луки
|19 жовтня
|
святого пророка Йоіла;
святого мученика Уара;
святого преподобного Івана
|20 жовтня
|святого великомученика Артемія
|21 жовтня
|святого преподобного Іларіона Великого
|
22 жовтня
|
святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського
|23 жовтня
|святого апостола Якова
|24 жовтня
|святого мученика Аретти і тих, хто з ним
|25 жовтня
|святих мучеників Маркіяна і Мартирія
|
26 жовтня
|
святого великомученика Димитрія Мироточця
|
27 жовтня
|
святого мученика Нестора;
святих мучеників Капітоліни та Єротиїди
|28 жовтня
|
святих мучеників Терентія і Неоніли;
святої мучениці Параскеви П'ятниці
|29 жовтня
|святої преподобномучениці Анастасії
|30 жовтня
|святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його
|31 жовтня
|
святих апостолів Стахія, Амплія та інших;
святого мученика Епімаха
