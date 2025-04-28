«Ця війна вже інша». Залужний пояснив, від чого залежить перемога України

Посол зауважує на появі безпілотних систем та цифрових технологій, внаслідок чого «традиційні види озброєнь лишилися в історії»

Залужний: Всі ми маємо переосмислити форми і способи застосування нових технологій. Це виклик для всього світу

Перемога України повністю залежить від впровадження інновацій та новітніх технологій, оскільки війна стала «іншою». Як передає «Главком», про це заявив ексголовнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Так, ексголовнокомандувач зауважує на появі безпілотних систем та цифрових технологій, внаслідок чого «традиційні види озброєнь лишилися в історії». Наприклад, броньована техніка, яка з 1915 року була основою наступальних операцій, тепер «беззахисна перед дешевими дронами».

Залужний підкреслює, що високоточна зброя, що використовувала GPRS-позиціонування, через розвиток РЕБ вже «неефективна». З'явилися дешеві дрони, а тому, на його думку, економічно недоцільно використовувати дорогі ракети до систем ППО.

Повітряний простір над полем бою став недоступним для пілотованої авіації і перетворив її на допоміжний засіб протиповітряної оборони, вважає дипломат. У той час морський простір поступово зайняли морські дрони, і тепер могутні кораблі ховаються в захищених портах.

«Всі ми маємо переосмислити форми і способи застосування нових технологій. Це виклик для всього світу. І це не лише питання підтримки України – це питання спільної готовності до нової епохи війни, де домінують технології, інформація і автоматизація рішень», – підсумував ексголовнокомандувач ЗСУ.

Раінше Валерій Залужний описав зміни, які докорінно перевернули уявлення про сучасну війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його статтю для Defense One.

Зазначається, що протягом десятиліть основною тенденцією у війнах були стрімкі наступальні маневри. Однак війна Росії проти України набрала рис війни на виснаження, подібної до Першої світової.

Ворог тепер здатен виявити найменший рух і завдати удару без попередження. Це призвело до закріплення лінії фронту у вигляді оборонних укріплень, де «військові закопані в окопах, і навіть ротація особового складу чи медична евакуація стали небезпечними». Залужний акцентував, що це – результат трьох основних змін.

Нагадаємо, Валерій Залужний закликав Румунію збивати російські безпілотники, які залітають на її територію під час атак на Україну.

До слова, ексголовнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії вперше поділився інформацією про роботу українсько-американського штабу у Вісбадені. Раніше американська газета The New York Times опублікувала матеріал, де розповіла про роль штабу у плануванні та проведенні низки операцій ЗСУ у 2022-2023 роках.