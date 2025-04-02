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Удар по Кривому Рогу, авіатроща ворожого Ту-22М3. Головне за 2 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Удар по Кривому Рогу, авіатроща ворожого Ту-22М3. Головне за 2 квітня
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Російські війська балістичним ударом вбили чотирьох людей

Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу, в Іркутській області розбився Ту-22М3, Британія анонсувала нову зустріч «коаліції охочих». «Главком» склав добірку новин 2 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

В Іркутській області розбився Ту-22М3

Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області під час виконання планового польоту, пілот загинув.

Інцидент стався біля населеного пункту Буреть Усольського району. Екіпаж з чотирьох людей катапультувався. Причиною аварії начебто стала технічна несправність. Літак упав у безлюдній місцевості.

Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу

Російські війська завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Відомо про чотирьох загиблих та 14 поранених.

Пожежу, яка виникла через удар по Кривому Рогу, рятувальники загасили. Вибуховою хвилею у місті пошкоджені спортзал, вікна в адмінбудівлі та багатоповерхівках.

Британія анонсувала нову зустріч «коаліції охочих»

У четвер, 10 квітня, у Брюсселі відбудеться нова зустріч «коаліції охочих». Подію очолять міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Інших деталей зустрічі делегація Великої Британії при НАТО не надала.

Тим часом 11 квітня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке проведуть Британія та Німеччина.

НАБУ вручило перші підозри за «яйця по 17 грн»

НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних сил України в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

Про підозру повідомили: колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України;  власниці пов’язаних компаній-постачальниць; двом керівникам компаній-постачальниць; фізичній особі.

За даними НАБУ, упродовж 2022-2023 років забезпечення армії продуктами харчування відбувалось через закупівлю так званих комплектів продуктів. Це передбачало можливість замовляти продукти за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань. Найбільш вживані, як-от овочі, крупи, м'ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або ягід замовлялись зрідка або ніколи.

Уряд дозволив бронювати до 75% працівників критичної комунальної інфраструктури

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.

Відомство зауважує, що розширення можливості бронювання з 50% до 75% дозволить зменшити дефіцит кадрів у сфері комунальних послуг і забезпечити безперебійну роботу критичних об’єктів у воєнний час.

Йдеться про фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання і водовідведення, а також вивезення твердих побутових відходів. Також для комунальних підприємств пом’якшено вимоги до критеріїв щодо розміру заробітної плати працівників, для яких передбачається бронювання.

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Теги: літак Кривий Ріг обстріл війна

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