Росія намагається обдурити США й надалі затягувати війну – президент

Зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили – партнери України розуміють, що відбувається, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається обдурити США та інші країни й надалі затягувати війну проти України, адже жодних приготувань РФ до реальної тиші не фіксується. Як інформує «Главком», про це він сказав у вечірньому зверненні 27 квітня.

«Росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується. Навпаки, за час після Великодня окупант відновив звичну для них штурмову активність – авжеж ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись.

І кожен день таких боїв на фронті доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ – обдурити Америку та інших – і надалі затягувати цю війну. І тому потрібен тиск. Без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається», – сказав президент.

Зеленський також зазначив, що у неділю вже заслухав декілька доповідей головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

«Наші військові продовжують виконувати завдання на території Курської та Бєлгородської областей. Зберігаємо нашу присутність на території Росії», – сказав він.

Нагадаємо, Росія нібито готова шукати «баланс інтересів» у питаннях щодо України. Водночас в Москві натякають, що не хочуть віддавати Україні Запорізьку атомну електростанцію.

Раніше Кремль заявляв, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо завершення війни в Україні.

Також напередодні Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.