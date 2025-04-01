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Росія передала США перелік «порушень» часткового перемирʼя з боку України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія передала США перелік «порушень» часткового перемирʼя з боку України
Лавров заявив, що Росія повністю дотримується мораторію на удари по об'єктах енергоінфраструктури України
фото з відкритих джерел

Раніше стало відомо, що Умєров продемонструє США докази порушень Росією домовленостей про припинення вогню

Російська Федерація вирішила передати список так званих порушень часткового режиму тиші з боку України адміністрації президента США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

За словами російського дипломата, на останньому засіданні Радбезу РФ міністр оборони Андрій Білоусов розповів очільнику Кремля Володимиру Путіну, що «мораторію не дотримуються, енергетичних об'єктів Російської Федерації атакують увесь цей час, можливо, з перервою на один-два дні».

«Перелік порушень, які навів Андрій Білоусов на засіданні Ради безпеки, ми передали помічнику президента США з національної безпеки Майку Волцу. Я направив цей перелік державному секретареві Сполучених Штатів Марко Рубіо, ми направили його нашим представникам в ООН і в ОБСЄ», – каже він.

Водночас Лавров запевнив, що Росія нібито «на всі 100%» дотримується угоди про часткове припинення вогню.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони України Рустем Умєров передасть США докази порушення припинення вогню по об'єктах інфраструктури Росією.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни оцінили ймовірність досягнення домовленостей між США, Україною та Росією щодо повного припинення вогню в найближчі три тижні.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському диктатору Володимиру Путіну в тому, що він вчинить правильно, намагаючись укласти мирну угоду.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України, однак звинуватив ЄС у «непослідовності» та спробах «водити за ніс» Росію. Також він зазначив, що РФ розглядає країни БРІКС і КНДР як партнерів у цьому питанні. 

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Теги: США війна Майк Уолтц перемир'я

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