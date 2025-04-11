Залужний назвав чинники, які змінили традиції ведення війни

Дипломат: «Опинившись перед екзистенційною загрозою, Україна розробила низку способів боротьби в умовах цієї нової форми війни»

За словами ексголовкома ЗСУ, протягом десятиліть основною тенденцією у війнах були стрімкі наступальні маневри

Ексголовнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний описав зміни, які докорінно перевернули уявлення про сучасну війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його статтю для Defense One.

Зазначається, що протягом десятиліть основною тенденцією у війнах були стрімкі наступальні маневри. Однак війна Росії проти України набрала рис війни на виснаження, подібної до Першої світової.

Ворог тепер здатен виявити найменший рух і завдати удару без попередження. Це призвело до закріплення лінії фронту у вигляді оборонних укріплень, де «військові закопані в окопах, і навіть ротація особового складу чи медична евакуація стали небезпечними». Залужний акцентував, що це – результат трьох основних змін.

Перелік ключових змін

Перша зміна – це використання малих тактичних дронів для ураження військової техніки та особового складу у повітрі, на суші та на морі — а іноді навіть для боротьби з іншими дронами.

Другою зміною ексголовком назвав електронну боротьбу: тепер вона охоплює виявлення, глушіння та навіть перехоплення сигналів безпілотників. Вона дозволяє противнику вираховувати та знищувати спеціалізовані, важкозамінні екіпажі.

Третя зміна дистанційно керовані сенсори різної складності. Встановлені у великій кількості в так званих «білих зонах» – на спірних, але неукріплених територіях – вони створюють буферні зони, що не дозволяють ворогу просочитися. Як йдеться у звіті Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень, «російські [та українські] командири аналізують, де проходять найвигідніші напрямки для наступу, особливо в місцях, де межують позиції різних оборонних підрозділів».

«Опинившись перед екзистенційною загрозою, Україна розробила низку способів боротьби в умовах цієї нової форми війни», – наголошує він.

Нагадаємо, Валерій Залужний закликав Румунію збивати російські безпілотники, які залітають на її територію під час атак на Україну.

До слова, ексголовнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії вперше поділився інформацією про роботу українсько-американського штабу у Вісбадені. Раніше американська газета The New York Times опублікувала матеріал, де розповіла про роль штабу у плануванні та проведенні низки операцій ЗСУ у 2022-2023 роках.

Як повідомлялося, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на початку планування битви за Бахмут було зрозуміло, що сил – двох бригад без додаткових боєприпасів – недостатньо. Однак командування розраховувало, що спрацює елемент несподіванки.