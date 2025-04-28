Вперше з 1990 року: угорським опозиційним депутатам заборонено вхід до парламенту

В день голосування за законопроєкт про заборону ЛГБТК-прайдів в Угорщині незалежний депутат Акос Хадхазі та ще двоє з невеликої партії «Моментум» запалили димові шашки в залі парламенту

Троє законодавців не зможуть повернутися до своїх місць до осені

Парламент Угорщини проголосував у понеділок за тимчасове «вигнання» шістьох опозиційних законодавців із будівлі та скорочення їхніх зарплат після того, як вони використали димові факели під час протесту в залі проти закону про заборону прайдів ЛГБТК+ спільнот. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Парламент, у якому домінує націоналістична, соціально-консервативна партія «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана, схвалив заборону на прайд-марші 18 березня, викликавши протести та критику. Також у понеділок парламент заборону на 12 робочих днів входити до парламенту депутатам, які тримали димові шашки, і позбавити їх шестимісячної зарплати.

Найвищий законодавчий орган Угорщини також підтримав рішення Ковера заборонити вхід до парламенту на шість днів трьом іншим депутатам і відмовити їм у виплаті зарплати впродовж чотирьох місяців.

Діючий парламент засідатиме ще 11 днів упродовж своєї весняної сесії перед літніми канікулами. Таким чином, троє законодавців не зможуть повернутися до своїх місць до осені.

За даними пресслужби парламенту, це перший випадок, коли законодавців не допускатимуть до будівлі з моменту переходу Угорщини до демократії в 1990 році.

Зазначається, що в день голосування за законопроєкт про заборону ЛГБТК-прайдів в Угорщині незалежний депутат Акос Хадхазі та ще двоє з невеликої партії «Моментум» запалили димові шашки в залі парламенту.

Троє інших законодавців від «Моментум» під час голосування також розкидали по залі оброблені фотографії, на яких угорський глава уряду Віктор Орбан і лідер Росії Володимир Путін цілуються.

Законодавці, які протестували проти законопроєкту, також зіграли національний гімн Росії, щоб підкреслити паралелі між заходами Орбана проти сексуальних меншин і заходами, прийнятими урядом Путіна.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан показав, як заповнює бюлетень опитування щодо підтримки майбутнього членства України в Євросоюзі, голосуючи проти цього.