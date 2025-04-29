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Угорський парламент підтримав вихід із Міжнародного кримінального суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Угорський парламент підтримав вихід із Міжнародного кримінального суду
Угорщина ратифікувала Римський статут понад 20 років тому
фото: X/Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини назвав суд «частиною політизованого інституту, який втратив неупередженість і авторитет»

Парламент Угорщини проголосував за вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто.

«Угорський парламент щойно проголосував за вихід із Міжнародного кримінального суду. Цим рішенням ми відмовляємося бути частиною політизованого інституту, який втратив неупередженість і авторитет», – написав він.

Країна ратифікувала Римський статут ще понад 20 років тому, але так і не включила його до національного правового кодексу Угорщини. Таким чином вона хоч і мала юридичне зобов'язання дотримуватися Римського статуту, та національне законодавство дозволяло цього уникнути.

Нагадаємо, угорський уряд вирішив відмовитися від членства у Міжнародному кримінальному суді. Рішення пролунало на закритій зустрічі зі співробітниками диппредставництв країни.

Процес виходу може тривати до року. Термін пов'язаний з тим, що мандат угорського члена Міжнародного кримінального суду Петера Ковача минув минулого року, але оскільки він все ще веде справу, то залишиться членом органу до його завершення.

Політичне рішення про виведення Угорщини було фактично ухвалене давніше, однак уряд все ще чекав, яку позицію займе президент США Дональд Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду через розслідування щодо американців та їх союзників. Обмеження включають фінансові санкції та візові обмеження для причетних до розслідувань осіб та їх сімей.

В указі йдеться, що Міжнародний кримінальний суд незаконно взяв на себе юрисдикцію у справах, пов’язаних із воєнними злочинами, скоєними американськими військовими та їх союзниками, і здійснив необґрунтовані правові дії, зокрема щодо лідерів Ізраїлю.

Як повідомлялося, уряди в усьому світі поспішили захистити Міжнародний кримінальний суд після того, як президент США Дональд Трамп запровадив проти нього санкції.

До слова, Україна продовжує працювати з Міжнародним кримінальним судом, щоб справи про притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців просувалися. 

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Теги: Міжнародний кримінальний суд Угорщина Сійярто

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