Орбан показав, як демонстративно «голосує проти» вступу України в Євросоюз

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив організувати голосування у своїй країні щодо підтримки вступу України до Європейського Союзу

Орбан про вступ України до ЄС: Це знищить угорську економіку

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан показав, як заповнює бюлетень опитування щодо підтримки майбутнього членства України в Євросоюзі, голосуючи проти цього. Як передає «Главком», про це Орбан написав у Facebook.

На фото, які він поширив, видно бюлетень із запитанням про те, чи підтримують громадяни членство Україну в ЄС. Угорський прем’єр поставив «пташку» біля відповіді «Ні».

«Брюссель і партія «Тиса» підтримують вступ України до ЄС. Це знищить угорську економіку. Не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє над нашими головами! VOKS 2025. Я вже проголосував», – сказав Орбан.

Прикметно, що окремо на сторінці політика опублікували світлину, на якій помітно кепку із написом MAGA. Як відомо, це слоган очільника США Дональда Трампа – Make America Great Again (Зробимо Америку великою знову). Орбан та Трамп неодноразово зустрічалися та висловлювали підтримку одне одному.

Нагадаємо, угорці отримували пакет опитування щодо членства України в Євросоюзі. До бюлетенів уряд Угорщини додає інформаційний лист, у якому розповсюджує фейки про Україну.

Згодом лідер опозиційної угорської партії «Тиса» Петер Мадяр оголосив результати альтернативного опитування угорців щодо вступу України в Євросоюз. За словами Мадяра, на питання «Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?» ствердну відповідь дали 58,18% респондентів.

Як повідомлялося, в Угорщині стурбовані рекомендацією Єврокомісії для європейців підтримувати достатні запаси щонайменше 72 години на випадок надзвичайних ситуацій, що закладена в Стратегії щодо готовності ЄС.

До слова, на території Будайського ландшафтного заповідника в Угорщині, невідомі обмалювали верхівку заповідної скелі жовто-блакитними кольорами.