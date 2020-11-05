Туман і дощі: синоптики попередили про погіршення погоди 5 листопада

В Україні похолодає і пройдуть дощі

Дощі очікуються в західних і північних областях

У четвер, 5 листопада, за прогнозом погоди в Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-10 м/с, туман. Температура повітря вдень +8...+10 градусів, вночі +4...+6 градусів.

Про це повідомив Укгідрометцентр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень місцями невеликий дощ, туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+8 градусів, вдень +4...+11 градусів, на Закарпатті +9...+14 градусів.

У Карпатах вночі дощ, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі 0...+5 градусів, удень 0...+5 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, тільки в Житомирській області дощ, вдень місцями невеликий дощ, туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, удень +5...+10 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+8 градусів, удень +5...+12 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+8 градусів, удень +5...+12 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, удень +9...+15 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, удень +10...+15 градусів.