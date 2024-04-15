Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У 2023 році зафіксували 119 випадків поширення реклами, яка дискримінує жінок

Ірина Міллер
glavcom.ua
У 2023 році зафіксували 119 випадків поширення реклами, яка дискримінує жінок
В індексі гендерного розриву (Global Gender Gap Report) Україна посіла 66 місце зі 146 країн
фото з відкритих джерел

Випадки поширення дискримінаційної реклами зафіксували в усіх областях України й місті Київ

У щорічній доповіді уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця йдеться про те, що у 2023 році в Україні зафіксували 119 випадків поширення сексистської реклами.

Випадки поширення реклами, яка дискримінує жінок, зафіксували управління Держпродспоживслужби в усіх областях України й місті Київ. У звіті зазначено, що в усіх випадках вдалося зупинити поширення таких повідомлень.

Зокрема, до кінця 2023 року було ухвалено 34 рішення про усунення порушень або зупинення реклами й 93 рішення про накладання штрафів на загальну суму 293,7 тисячі гривень.

Також минулого року зафіксовано дискримінаційні оголошення про вакансії щодо прийому на роботу, але на час дії воєнного стану Держпраця не перевіряє дотримання вимог закону України «Про рекламу».

«Це пов’язано з тим, що статтею 16 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» обмежено коло питань, що можуть бути досліджені під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю в період дії воєнного стану», — йдеться в документі.

Омбудсмен зазначає, що звернувся до Кабміну з пропозицією розглянути можливість відновлення перевірок Держпрацею. Але у Міністерстві економіки повідомили, що це питання поки не розглядають, оскільки у планах — здійснити перерозподіл функцій між центральними органами виконавчої влади, зокрема тих, що стосуються контролю за дотриманням законодавства про рекламу і вакансії.

Також у звіті зазначається, що наразі Україна вживає заходів для досягнення Цілі сталого розвитку 5 (гендерна рівність) й виконання рекомендації Єврокомісії для прискорення процесу вступу до ЄС — зокрема тих, що покликані поліпшити становище жінок і зменшити гендерний розрив.

За повідомленням омбудсмена, в індексі гендерного розриву (Global Gender Gap Report) Україна посіла 66 місце зі 146 країн.

Однак досі лишаються актуальними проблеми, пов'язані з забезпеченням рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, видимістю жінок на керівних посадах та захисту жінок від насильства під час конфлікту.

Крім того, жінки досі стикаються із сексизмом, насильством, сексуальними домаганнями, проявами неповаги та приниженням гідності через стать, зокрема й з боку посадових осіб.

Відповідно до Закону України «Про рекламу» дискримінаційну рекламу за ознакою статі можна розпізнати за тим, що вона:

  • містить твердження або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою або щодо стереотипних ролей чоловіка та жінки, яка пропагує принизливе та зневажливе ставлення;
  • принижує гідність людини за ознакою статі;
  • демонструє насильство за ознакою статі; використовує зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання.

Раніше повідомлялося, Рада ООН з прав людини ухвалила першу резолюцію на захист прав інтерсексуальних людей. Дипломати й правозахисники назвали це знаковим моментом для прав людини. Про це повідомляє Reuters.

Читайте також: Західні феміністки закликають не давати Україні зброю. Чому це сліпа та ганебна позиція

Резолюцію ініціювали Фінляндія, Південна Африка, Чилі й Австралія. Двадцять чотири країни проголосували за, двадцять три утрималися, і жодна не проголосувала проти.

Документ закликає держави «боротися з дискримінацією, насильством і шкідливими практиками щодо осіб з вродженими варіаціями статевих ознак і усунути їхні першопричини», а також допомогти таким людям «реалізувати право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я».

Теги: Держпродспоживслужба Лубінець реклама соціум гендер Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проймає історія водія, місія якого – щодня доправляти полеглих хлопців додому
Один день з тими, хто шукає тіла загиблих на «нулі»
12 квiтня, 16:31
Україна має відповісти на виклик «наказу» рпц повною забороною
РПЦ оголосила Україні «газават»
28 березня, 09:01
Шахтарі-волонтери ДТЕК організували фасування вугілля у мішки по 50 кг
Шахтарі ДТЕК Енерго передали чергову партію вугілля для обігріву захисників України (фото)
19 березня, 15:45
За повір'ям, якщо цього дня з берези виходить багато соку – влітку буде багато дощів
21 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
21 березня, 00:00
Майже всі годинники переходять на літній час автоматично
Україна перейшла на літній час
31 березня, 04:00
Професійні актори та дорога вартість: росіяни поширюють відеоролик, щоб підірвати мобілізацію в Україні
Професійні актори та дорога вартість: росіяни поширюють відеоролик, щоб підірвати мобілізацію в Україні
2 квiтня, 07:01
НАТО зможе ефективніше використовувати можливості Альянсу для підтримки України
Члени НАТО домовились створити місію для допомоги Україні
4 квiтня, 19:28
Гетманцев зауважив, що офіційний курс залишається основним інструментом, за рахунок якого Нацбанк продовжує утримувати макрофінансову стабільність
Просідання гривні. Голова фінансового комітету Ради дав прогноз
11 квiтня, 21:30
Зброю було передано Україні 4 квітня
США передали Україні трофейну іранську зброю
9 квiтня, 16:07

Суспільство

Мокрий сніг та заморозки: синоптикиня розповіла про погоду цього тижня
Мокрий сніг та заморозки: синоптикиня розповіла про погоду цього тижня
У 2023 році зафіксували 119 випадків поширення реклами, яка дискримінує жінок
У 2023 році зафіксували 119 випадків поширення реклами, яка дискримінує жінок
Україна склала список ворожих акаунтів та сторінок «Х» (Twitter)
Україна склала список ворожих акаунтів та сторінок «Х» (Twitter)
​Завершено розслідування щодо незаконного збагачення ексвоєнкома Одещини на 150 млн. грн
​Завершено розслідування щодо незаконного збагачення ексвоєнкома Одещини на 150 млн. грн
Постріл у стінах прикордонної академії Хмельницького. Військовий заплатить великий штраф
Постріл у стінах прикордонної академії Хмельницького. Військовий заплатить великий штраф
Дощі та заморозки: в Україну суне циклон із Скандинавії
Дощі та заморозки: в Україну суне циклон із Скандинавії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
102K
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним
22K
Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів
19K
На фронті загинула снайперка Катерина Шинкаренко
15K
«Немає за що воювати в Донецькій області». Мешканець Черкащини отримав вирок
14K
Чому союзники захищають Ізраїль, а не нас?

Новини

З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Сьогодні, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Сьогодні, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24
Енергоспівтовариство допоможе подолати проблеми в зеленій енергетиці України
Вчора, 16:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua