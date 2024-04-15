У 2023 році зафіксували 119 випадків поширення реклами, яка дискримінує жінок

Випадки поширення дискримінаційної реклами зафіксували в усіх областях України й місті Київ

У щорічній доповіді уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця йдеться про те, що у 2023 році в Україні зафіксували 119 випадків поширення сексистської реклами.

Випадки поширення реклами, яка дискримінує жінок, зафіксували управління Держпродспоживслужби в усіх областях України й місті Київ. У звіті зазначено, що в усіх випадках вдалося зупинити поширення таких повідомлень.

Зокрема, до кінця 2023 року було ухвалено 34 рішення про усунення порушень або зупинення реклами й 93 рішення про накладання штрафів на загальну суму 293,7 тисячі гривень.

Також минулого року зафіксовано дискримінаційні оголошення про вакансії щодо прийому на роботу, але на час дії воєнного стану Держпраця не перевіряє дотримання вимог закону України «Про рекламу».

«Це пов’язано з тим, що статтею 16 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» обмежено коло питань, що можуть бути досліджені під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю в період дії воєнного стану», — йдеться в документі.

Омбудсмен зазначає, що звернувся до Кабміну з пропозицією розглянути можливість відновлення перевірок Держпрацею. Але у Міністерстві економіки повідомили, що це питання поки не розглядають, оскільки у планах — здійснити перерозподіл функцій між центральними органами виконавчої влади, зокрема тих, що стосуються контролю за дотриманням законодавства про рекламу і вакансії.

Також у звіті зазначається, що наразі Україна вживає заходів для досягнення Цілі сталого розвитку 5 (гендерна рівність) й виконання рекомендації Єврокомісії для прискорення процесу вступу до ЄС — зокрема тих, що покликані поліпшити становище жінок і зменшити гендерний розрив.

За повідомленням омбудсмена, в індексі гендерного розриву (Global Gender Gap Report) Україна посіла 66 місце зі 146 країн.

Однак досі лишаються актуальними проблеми, пов'язані з забезпеченням рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, видимістю жінок на керівних посадах та захисту жінок від насильства під час конфлікту.

Крім того, жінки досі стикаються із сексизмом, насильством, сексуальними домаганнями, проявами неповаги та приниженням гідності через стать, зокрема й з боку посадових осіб.

Відповідно до Закону України «Про рекламу» дискримінаційну рекламу за ознакою статі можна розпізнати за тим, що вона:

містить твердження або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою або щодо стереотипних ролей чоловіка та жінки, яка пропагує принизливе та зневажливе ставлення;

принижує гідність людини за ознакою статі;

демонструє насильство за ознакою статі; використовує зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання.

Раніше повідомлялося, Рада ООН з прав людини ухвалила першу резолюцію на захист прав інтерсексуальних людей. Дипломати й правозахисники назвали це знаковим моментом для прав людини. Про це повідомляє Reuters.

Резолюцію ініціювали Фінляндія, Південна Африка, Чилі й Австралія. Двадцять чотири країни проголосували за, двадцять три утрималися, і жодна не проголосувала проти.

Документ закликає держави «боротися з дискримінацією, насильством і шкідливими практиками щодо осіб з вродженими варіаціями статевих ознак і усунути їхні першопричини», а також допомогти таким людям «реалізувати право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я».