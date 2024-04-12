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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Один день з тими, хто шукає тіла загиблих на «нулі»

glavcom.ua
Проймає історія водія, місія якого – щодня доправляти полеглих хлопців додому
фото: glavcom.ua

За один день загону вдалось дістати рештки восьми загиблих

«Главком» провів день з хлопцями, чию роботу мало хто наважився б зробити. І фізично, і морально...

В Україні на лінії фронту діє кілька організацій, які займаються пошуком загиблих. Олексій Мужчина бачив, що це за неймовірний ризик і що це за пекельний труд – шукати і забирати тіла з «нуля».

Проймає історія водія, місія якого – щодня доправляти полеглих хлопців додому. Він бачить горе, убитих батьків, сім'ю, які місяцями вірили у диво... Згадує і свій моторошний момент – пов'язаний з його сином.

«Коли йшли запеклі бої у районі Слов’янська, мій син-десантник, брав активну участь у деокупації тієї території. І от щоранку ми вивозили тіла загиблих наших солдат, а зв’язку з сином на той час не було більше тижня. Кожен день мені передавали списки загиблих, тіла яких привозили до моргу, і я завжди вдивлявся в імена на цих паперах, розуміючи, що тут може бути...».

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Джерело
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Теги: українці Україна військові війна

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Микола Підвезяний

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