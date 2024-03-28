РПЦ оголосила Україні «газават»
Що стоїть за проголошенням «священної війни» російською церквою?
Нам оголосили «газават».
«Священну війну» проголошує «всєміpний русскій народний собор», скликаний рпц.
У відозві, розміщеній на сайті рпц – і проголошення, що вся територія України має увійти у зону виключного впливу росії, і ствердження «триєдинства» «русского народа», і прокльони «сатанинському Заходу»…
Загалом текст – наче з підручників з історії, з розділу про засадничі документи нац-му і фаш-му.
Всі ознаки, хоч звіряй.
Загалом – це момент істини.
УПЦ за оновленим Статутом «сполучена з повнотою Православʼя» через рпц. Але оця відозва, чи то пак «наказ» – не про Православʼя, не про християнство і не про Бога. Це – кредо людиноненависництва, ксенофобії і єресі.
Кожен день перебування у єдності з оцим – маніфестація зречення України.
Кожен день зволікання із законом про заборону рпц в Україні – це потурання мракобісам, які закликають «перестать стесняться» своєї ненависті до всього, що не схоже на них і не підлегле їм.
Закон про заборону рпц має голосуватися завтра ж.
Текст «наказу» має бути ще вчора перекладений і доведений до кожного конгресмена. Оце ці люди сміють говорити про «гоніння»? Які обзивають демократичні країни «слугами сатани»?
Зараз час не забороняти виїзди депутатам і експертам – а сприяти і підтримувати максимум контактів, аби донести до еліт і суспільств західного світу: «газават» оголошений не одній Україні.
Диктатори намагаються не лише виправдати своє право знущатися з інших – але й ствердити його силою зброї.
Україна уже веде з цим боротьбу. І зараз має задіяти всі сили, аби допомога прийшла вчасно.
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