РПЦ оголосила Україні «газават»

Що стоїть за проголошенням «священної війни» російською церквою?

Нам оголосили «газават».

«Священну війну» проголошує «всєміpний русскій народний собор», скликаний рпц.

У відозві, розміщеній на сайті рпц – і проголошення, що вся територія України має увійти у зону виключного впливу росії, і ствердження «триєдинства» «русского народа», і прокльони «сатанинському Заходу»…

Загалом текст – наче з підручників з історії, з розділу про засадничі документи нац-му і фаш-му.

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Всі ознаки, хоч звіряй.

Загалом – це момент істини.

УПЦ за оновленим Статутом «сполучена з повнотою Православʼя» через рпц. Але оця відозва, чи то пак «наказ» – не про Православʼя, не про християнство і не про Бога. Це – кредо людиноненависництва, ксенофобії і єресі.

Кожен день перебування у єдності з оцим – маніфестація зречення України.

Кожен день зволікання із законом про заборону рпц в Україні – це потурання мракобісам, які закликають «перестать стесняться» своєї ненависті до всього, що не схоже на них і не підлегле їм.

Закон про заборону рпц має голосуватися завтра ж.

Текст «наказу» має бути ще вчора перекладений і доведений до кожного конгресмена. Оце ці люди сміють говорити про «гоніння»? Які обзивають демократичні країни «слугами сатани»?

Зараз час не забороняти виїзди депутатам і експертам – а сприяти і підтримувати максимум контактів, аби донести до еліт і суспільств західного світу: «газават» оголошений не одній Україні.

Диктатори намагаються не лише виправдати своє право знущатися з інших – але й ствердити його силою зброї.

Україна уже веде з цим боротьбу. І зараз має задіяти всі сили, аби допомога прийшла вчасно.