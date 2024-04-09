США передали Україні трофейну іранську зброю

Ці боєприпаси були конфісковані Центральним командуванням США і військово-морськими силами партнерів

Уряд США передав українським силам трофейну зброю, яку було захоплено під час огляду кораблів, що доставляли вантажі з Ірану до Ємену. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США у вівторок, 9 квітня.

За їхніми даними, США передали таку зброю:

понад п’ять тисяч автоматів АК-47;

кулемети;

снайперські гвинтівки;

ручні протитанкові гранатомети РПГ-7;

понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм.

«Спочатку ці боєприпаси були конфісковані Центральним командуванням США і військово-морськими силами партнерів на чотирьох окремих транзитних суднах у період з 22 травня 2021 року по 15 лютого 2023 року. Боєприпаси переправляли з Ірану хуситам у Ємен, порушуючи резолюцію Ради безпеки ООН», — ідеться в повідомленні.

Зброю було передано Україні 4 квітня.

Якщо найближчим часом Конгрес Сполучених Штатів Америки не затвердить рішення про надання допомоги Києву, Україна програє війну з Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

«Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. Ми маємо знайти суспільний формат для цього. Якщо Україна програє війну, інші держави будуть атаковані», – заявив Зеленський.

Зеленський також вважає, що Росія незабаром буде все наполегливіше втягувати в ці дебати ядерну зброю, зазначає CNN.

Раніше президент закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать можливості України на полі бою.За словами Зеленського, поки Україна не знатиме, що має постійну підтримку США, то залишатиметься там, де є зараз на сході. Він додав, що ЗСУ можуть проводити обмежені наступальні операції, але щоб витіснити росіян, потрібно більше зброї.

До відома, Білий дім звинуватив Конгрес США у тому, що Україна втрачає позиції на полі бою.