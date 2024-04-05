Вперше за історію: ООН ухвалила резолюцію на захист прав інтерсексуальних людей

Документ закликає держави допомогти таким людям «реалізувати право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я»

Рада ООН з прав людини ухвалила першу резолюцію на захист прав інтерсексуальних людей. Дипломати й правозахисники назвали це знаковим моментом для прав людини. Про це повідомляє Reuters.

Резолюцію ініціювали Фінляндія, Південна Африка, Чилі й Австралія. Двадцять чотири країни проголосували за, двадцять три утрималися, і жодна не проголосувала проти.

Документ закликає держави «боротися з дискримінацією, насильством і шкідливими практиками щодо осіб з вродженими варіаціями статевих ознак і усунути їхні першопричини», а також допомогти таким людям «реалізувати право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я».

«Ухвалення першої в історії резолюції про права інтерсексуальних осіб на #HRC55 знаменує собою знаковий прогрес у сфері прав людини», – написала амбасадорка США в Раді ООН з прав людини Мішель Тейлор.

The adoption of the first-ever resolution on the Rights of Intersex Persons at #HRC55 marks a landmark advancement in human rights. The U.S. proudly co-sponsored this initiative and extends its gratitude to Finland, South Africa, Chile, & Australia for leading this vital effort. pic.twitter.com/nindzJBodm — Ambassador Michèle Taylor (@USAmbHRC) April 4, 2024

У документі також міститься прохання до Управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувати доповідь, в якій «детально розглядаються дискримінаційні закони і політика, акти насильства і шкідливі практики щодо осіб з вродженими варіаціями статевих ознак у всіх регіонах світу».

Інтерсекс-особи – люди, що народилися з такими варіантами статевих ознак (хромосомний набір, внутрішні та зовнішні статеві органи, статеві гормони тощо), які, відповідно до Управління Верховного комісара ООН з прав людини, не підходять під типові визначення для чоловіків або жінок. Інтерсексуальність може бути очевидною при народженні (статеві органи можуть мати вигляд як проміжний варіант між чоловічими та жіночими). Багатьом дітям роблять операції, намагаючись «нормалізувати» їх. І попри те, що лікарі та батьки зазвичай керуються добрими намірами, процедури можуть спричинити проблеми, включно з безпліддям, болем, нетриманням сечі та психологічним стражданням протягом усього життя.

Нагадаємо, ще в 2021 році у США вперше видали паспорт із позначкою про третій гендер «X».

«Держдепартамент видав перший паспорт США з позначкою X-гендер. Ми з нетерпінням чекаємо можливості запропонувати цю опцію всім звичайним заявникам на отримання паспорта, щойно на початку 2022 року ми завершимо необхідні дії в системі та оновимо форму», – зазначається в повідомленні.

У відомстві зауважили, що така позначка використовуватиметься у документах для небінарних, інтерсексуальних людей, а також осіб з невизначеною статтю, які подають заявку на отримання паспорта США або свідоцтва про народження.

Також громадяни Німеччини зможуть вказувати в документах третю стать.