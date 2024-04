Вперше за історію: ООН ухвалила резолюцію на захист прав інтерсексуальних людей

Рада ООН з прав людини ухвалила першу резолюцію на захист прав інтерсексуальних людей. Дипломати й правозахисники назвали це знаковим моментом для прав людини. Про це повідомляє Reuters.

Резолюцію ініціювали Фінляндія, Південна Африка, Чилі й Австралія. Двадцять чотири країни проголосували за, двадцять три утрималися, і жодна не проголосувала проти.

Документ закликає держави «боротися з дискримінацією, насильством і шкідливими практиками щодо осіб з вродженими варіаціями статевих ознак і усунути їхні першопричини», а також допомогти таким людям «реалізувати право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я».

«Ухвалення першої в історії резолюції про права інтерсексуальних осіб на #HRC55 знаменує собою знаковий прогрес у сфері прав людини», – написала амбасадорка США в Раді ООН з прав людини Мішель Тейлор.

The adoption of the first-ever resolution on the Rights of Intersex Persons at #HRC55 marks a landmark advancement in human rights. The U.S. proudly co-sponsored this initiative and extends its gratitude to Finland, South Africa, Chile, & Australia for leading this vital effort. pic.twitter.com/nindzJBodm