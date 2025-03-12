У Черкасах лікарі виходили дівчинку-«поспішайку» вагою 650 г

Дівчинка народилася на 25 тижні вагітності

У Черкаському обласному перинатальному центрі вдалось виходити немовля, яка передчасно народилась та стала третьою дитиною подружжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на обласний перинатальний центр.

Як зазначають лікарі, 94 дні новонароджена Катруся перебувала на виходжуванні у відділенні інтенсивної терапії новонароджених: антибактеріальна, сурфактантзамісна терапія, штучна вентиляція легень, штучне вигодовування, цілодобовий моніторинг та нагляд, повний обсяг необхідної медичної допомоги.

«Вже на другому етапі виходжування у Відділенні постінтенсивного виходжування для новонароджених та постнатального догляду Катруся переведена в палату сумісного перебування, де продовжувалося лікування, цілодобовий кваліфікований нагляд», – зазначили у перинатальному центрі.

За результатами на 107 день виходжування з вагою 3030 г і зростом 51 см Катруся з мамою була виписана додому.

Як відомо, точних даних про відсоток передчасних народжень в Україні за останні роки не оприлюднювали, проте, загалом у світі близько 10% дітей народжуються передчасно, і цей показник може бути схожим для України.

Варто зазначити, що загальна народжуваність в Україні значно знизилася через демографічну кризу та вплив війни. Наприклад, за даними Опендатабот у 2023 році народилося близько 187 тисяч дітей, що на 32% менше, ніж у 2021 році. Цей спад є найбільшим за останні десятиліття.