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У Сумах поліцейський приймав пологи: чому це переростає у скандал

Христина Петренко
glavcom.ua
У Сумах поліцейський приймав пологи: чому це переростає у скандал
Патрульний допомагає приймати пологи
фото: Патрульна поліція Сумської області

Супровід вагітних до пологового будинку вже звична для правоохоронців справа

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив про те, що у Сумах патрульний Дмитро Зуєнко став асистентом і допоміг прийняти пологи. Проте ця ситуація переростає у скандал через пояснення перинатального центру причин виклику поліції. 

Як розповів Білошицький, у 33-річної жінки розпочалися активні перейми. Але вона не підпускала до себе лікарів, тож ті звернулися по допомогу на лінію 102. 

«Супровід породілля вже став звичною справою. А от приймати пологи, як цього разу в Сумах, це щось новеньке...Наш патрульний Дмитро Зуєнко без вагань став асистентом, допоміг вмовити перелякану жінку і прийняти пологи. Вже за 15 хвилин на світ з’явилася здорова дівчинка.

Абсолютно нетипове завдання точно запам’ятається на все життя», – написав Білошицький.

У Сумах поліцейський приймав пологи: чому це переростає у скандал фото 1

У коментарях під дописом правоохоронця Сумський обласний клінічний перинатальний центр повідомив, що породілля мала розлади психіки та поводила себе агресивно і небезпечно. Відтак лікарі змушені були викликати поліцію.

Проте користувачі засудили медзаклад за розповсюдження у мережі інформації про стан здоров'я пацієнтки. Та були й ті, хто захищав перинатальний центр, вказуючи на те, що ні ім'я з прізвищем, ні адреса, ні діагноз медики не оприлюднили.

У Сумах поліцейський приймав пологи: чому це переростає у скандал фото 2
У Сумах поліцейський приймав пологи: чому це переростає у скандал фото 3

На цю історію відреагувала директорка організації, що займається правами людей з інвалідністю Вікторія Лучка.

«Пояснення пологового не вкладається в жодні рамки дотримання прав людини, стигматизує людей з психосоціальною та інтелектуальною інвалідністю, накидаючи на них тавро «агресивної та небезпечної поведінки, – зазначає жінка на своїй сторінці у Facebook. – Мене лякає крім очевидного порушення усіх можливих прав жінки під час пологів, застосування фізичної сили до жінки під час активних пологів з боку поліції наче до правопорушника, аргументація таких дій через агресивну поведінку жінки і начебто її психічні порушення, і разом з тим захоплення діями поліцейського та медиків наче героїв».

У Сумах поліцейський приймав пологи: чому це переростає у скандал фото 4
У Сумах поліцейський приймав пологи: чому це переростає у скандал фото 5

Нагадаємо, на Рівненщині жінка народила 11-ту дитину в авто на трасі. 40-річна жінка зателефонувала до «швидкої» та повідомила, що у неї відбуваються стрімкі пологи. За даними мешканки одного з сіл Вараського району, вона народжувала дитину в автомобілі дорогою до лікарні у Зарічному. Через 9 хвилин медики прибули до машини на трасі, у якому були породілля, її чоловік та новонароджена дівчинка.

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Теги: поліція Олексій Білошицький пологи діагноз

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