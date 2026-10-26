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У Чернігові археологи натрапили на споруди та артефакти часів Гетьманщини (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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У Чернігові археологи натрапили на споруди та артефакти часів Гетьманщини (фото)
Археологи показали знайдені залишки фрагментів тисячолітних споруд
фото: Сheline.ua.

Археологи дослідили будинок, де у XVII столітті була розташована канцелярія Чернігівського козацького полку

У центрі Чернігова команда археологів під час досліджень будинку полкової Канцелярії виявила залишки давньоруських споруд X–XII століть. Дослідники поділилися кадрами з місця археологічних знахідок. Про це пише «Главком» із посиланням на Сheline.ua.

Так, залишки тисячолітніх споруд знайшли біля будинку Чернігівської полкової канцелярії, який належав полковнику, Якову Лизогубу. Коли будівлю готували до реставрації археологи натрапили на частини фундаментів XVII століття, які були закладені зі старовинної цегли на вапняковому розчині.

У Чернігові археологи натрапили на залишки споруди часів Гетьманщини
У Чернігові археологи натрапили на залишки споруди часів Гетьманщини
фото: Сheline.ua.

Ця знахідка допомогла археологам вивчити особливості мурування та інші деталі фундаментів доби Гетьманщини. Також науковці знайшли залишки двох заглиблених споруд XII століття, фрагменти гончарного посуду, зернову яму давньоруського періоду, пічні кахлі, старовинну цеглу, давньоруські плінфи та уламок свинцевого предмета. 

Знайдених ровик X століття
Знайдених ровик X століття
фото: Сheline.ua.

Водночас археологи виявили невеликий ровик X століття, який міг позначати межі між сусідніми садибами.

Будинок Якова Лизогуба у Чернігові
Будинок Якова Лизогуба у Чернігові
фото: Сheline.ua.

Будинок Якова Лизогуба був зведений у 1690-х роках. Він є однією зі збережених мурованих цивільних споруд доби Гетьманщини. У XVIII столітті в будівлі працювала канцелярія Чернігівського козацького полку. Наразі в будинку зберігається музейне фондосховище.

Нагадаємо, українські археологи дослідили сарматське поховання у кургані бронзової доби на Арабатській стрілці. Могила належала чоловікові віком приблизно 25–35 років, якого поховали зі зброєю та поховальними дарами. У кургані археологи виявили 36 поховань, які належали до різних історичних періодів - від бронзової доби до пізнього Середньовіччя.

До слова, у Куликові Львівської області археологи виявили 25 людських поховань, досліджуючи територію біля костелу Святого Миколая. За словами львівського депутата Ігоря Зінкевича, щонайменше п’ята частина знайдених останків належить дітям.

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Теги: археологія археолог Чернігів історія

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