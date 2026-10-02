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Сенсація в Шотландії: археологи розкопали масштабний ювелірний центр, якому 1400 років (фото)

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Сенсація в Шотландії: археологи розкопали масштабний ювелірний центр, якому 1400 років (фото)
Острів’яни та волонтери проводили розкопки на ранньосередньовічному кладовищі, де виявили давніші споруди, місця поховань та інші знахідки
фото:Роберт Хей, theguardian.com

Археологи виявили поховання, залишки давніх споруд та понад тисячу фрагментів предметів, пов'язаних із металообробкою

На шотландському острові Лісмор археологи знайшли масштабні свідчення існування ранньосередньовічного монастирського центру, де, зокрема, працювали з міддю, сріблом і золотом. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The Guardian.

На острові працювали майстри

Під час розкопок дослідники виявили понад тисячу фрагментів, пов'язаних із обробкою кольорових металів. Серед них – тиглі, кришки для них та уламки форм для лиття.

Нещодавно виявлені фрагменти скульптури раннього Середньовіччя з Лісмора
Нещодавно виявлені фрагменти скульптури раннього Середньовіччя з Лісмора
theguardian.com

Аналіз показав, що основним матеріалом були мідні сплави. Водночас у частині тиглів виявили значні концентрації срібла та золота. Це є рідкісним археологічним свідченням виготовлення виробів із дорогоцінних металів у ранньосередньовічній Шотландії.

Дослідники також знайшли форми, які могли використовувати для виготовлення брошок та інших предметів. Археологи вважають, що реміснича діяльність відбувалася в межах монастирського комплексу.

Монастир заснували у VI столітті

Лісмор пов'язують із християнським діячем Молуагом, який заснував тут монастир у VI столітті. Раніше існування раннього монастиря підтверджувалося переважно історичними згадками та місцевими традиціями.

Нові розкопки дали значно більше матеріальних свідчень. Археологи виявили ранньосередньовічне кладовище, фрагменти різьблених кам'яних хрестів та залишки споруд. Деякі поховання датуються періодом приблизно від VII до XI століття.

На цьому місці розташовані великі поховальні комплекси, оздоблені кам'яні споруди та давні будівлі
На цьому місці розташовані великі поховальні комплекси, оздоблені кам'яні споруди та давні будівлі
theguardian.com

За словами дослідників, сукупність знахідок свідчить, що Лісмор був важливим церковним центром у ранньосередньовічній Британії. Його значення могло бути співмірним з іншими відомими монастирськими осередками, зокрема Іоною.

Дослідження також показує, що монастирі того часу були не лише релігійними центрами. На їхній території могли працювати спеціалізовані майстри, виготовляти прикраси та інші предмети, а самі комплекси відігравали помітну економічну й культурну роль.

Нагадаємо, нещодавно археологи виявили під Парижем фрагмент масивної стіни, яка могла бути частиною укріплень давньої Лютеції. Споруда збереглася на 20-метровій ділянці, а її дерев'яні елементи датують періодом від 200 до 10 року до нашої ери.

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Теги: Шотландія археолог археологія

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