Україна вшановує 84-ті роковини пам'ять жертв Бабиного Яру

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Україна вшановує 84-ті роковини пам’ять жертв Бабиного Яру
29 вересня День пам'яті жертв Бабиного Яру
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Тоді стратили понад сотню тисяч людей – від немовлят до людей похилого віку

Сьогодні, 29 вересня, в Україні вшановують День пам’яті жертв Бабиного Яру. Ця подія залишається одним із найбільш кривавих символів Голокосту та нагадуванням про масові злочини, скоєні під час Другої світової війни. «Главком» розповідає про історію трагедії.

Офіційне відзначення дня пам'яті

Україна вшановує 84-ті роковини пам’ять жертв Бабиного Яру фото 1

У 2005 році, згідно з указом Президента України, 29 вересня було офіційно проголошено Днем пам'яті жертв Бабиного Яру. Цей день встановлено для того, щоб вшанувати пам'ять про загиблих і привернути увагу суспільства до важливості пам'яті про минуле. Саме в цей день 1941 року відбулася одна з найбільших масових страт в історії України, коли німецькі нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв за два дні.

Бабин Яр: Історія трагедії

Україна вшановує 84-ті роковини пам’ять жертв Бабиного Яру фото 2

Бабин Яр – це урочище, розташоване на північному заході Києва, яке стало символом жахливих злочинів, скоєних під час Голокосту. У вересні 1941 року, після окупації Києва нацистами, почалася масова депортація та знищення єврейського населення. Спочатку жертв вивозили за місто, але в скорому часі вирішили проводити страти прямо у Бабиному Яру.

Протягом лише кількох днів у Бабиному Яру були розстріляні тисячі людей. Серед них були жінки, діти, старі, і ті, хто намагався захистити їх. Це місце стало символом не лише єврейського геноциду, а й численних інших злочинів, скоєних під час війни. За різними оцінками, за час німецької окупації, в Бабиному Яру загинули близько 100 тисяч людей, включаючи українців, ромів, та представників інших національностей.

Після війни Бабин Яр довгий час залишався забутим. Лише в 1960-х роках почалися перші спроби вшанувати пам'ять загиблих. У 1976 році на місці трагедії був встановлений пам'ятник. Проте справжнє визнання цієї трагедії почалося лише у 1990-х роках, коли Україна здобула незалежність. Сьогодні Бабин Яр є місцем пам'яті, де проводяться меморіальні заходи, виставки, та наукові дослідження, присвячені темі Голокосту.

Як відомо, 27 січня, у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. У період Другої світової війни геноцид, влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв світу та представників низки інших національностей.

Теги: Бабин Яр історія війна

Україна вшановує 84-ті роковини пам’ять жертв Бабиного Яру
Україна вшановує 84-ті роковини пам’ять жертв Бабиного Яру
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
Церковний календар на жовтень 2025: коли святкуємо Покрова Пресвятої Богородиці
Церковний календар на жовтень 2025: коли святкуємо Покрова Пресвятої Богородиці
Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2025: традиції та молитва
На Закарпатті 45-річний єпископ відмовився від мобілізації: що вирішив суд
На Закарпатті 45-річний єпископ відмовився від мобілізації: що вирішив суд
Нацгвардійці взяли в полон білоруса, який провоював на боці Росії три дні
Нацгвардійці взяли в полон білоруса, який провоював на боці Росії три дні

