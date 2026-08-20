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Під дорогою на Львівщині знайдено давні поховання (фото)

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Під дорогою на Львівщині знайдено давні поховання (фото)
Поховання, виявлені під час робіт у Куликові
фото: Ігор Зінкевич/Facebook

Знахідкам може бути 200–300 років, а в одному з поховань археологи виявили монету XV століття

У Куликові Львівської області археологи виявили 25 людських поховань, досліджуючи територію біля костелу Святого Миколая. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис депутата Львівської міської ради та волонтера Ігоря Зінкевича у Facebook.

Ігор Зінкевич зазначив, що щонайменше п’ята частина знайдених останків належить дітям. Поховання, за попередніми оцінками, датують XVIII–XIX століттями. Водночас в одному з них археологи виявили монету XV століття.

Поховання, виявлені під час робіт у Куликові
Поховання, виявлені під час робіт у Куликові
Фото: Ігор Зінкевич/Facebook

Розкопки триватимуть і надалі, однак змінювати маршрут дороги через знахідку не планують.

«Розкопки можуть тривати ще до півтора місяця. Дорогу переносити не будуть: останки ексгумують і перепоховають на місцевому цвинтарі, після чого ділянку знову заасфальтують», – повідомив Зінкевич.

У коментарях до допису Зінкевича науковий співробітник Львівського історичного музею Олексій Петрунін зазначив, що знайдені поховання, ймовірно, не пов'язані з розстрілами.

Петрунін пояснив, що жертв розстрілів зазвичай ховали у спільних могилах. Натомість у Куликові виявили окремі поховання, де кістяки лежать в одному напрямку. Крім того, біля поховань немає характерних для таких могил супутніх предметів – гудзиків, залишків одягу, куль чи інших особистих речей.

«Тут бачимо, що люди лежать в окремих могилах і кістяки покладено в одному напрямку. І одразу біля церкви. Тобто це залишки цвинтаря, на якому, ймовірно, хоронили парафіян цього храму», – пояснив Петрунін.

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Скриншот коментаря Олексія Петруніна під дописом Ігоря Зінкевича у Facebook

Історик припустив, що поховання опинилися близько до поверхні через будівництво дороги за радянських часів. Тоді частину пагорба могли зрізати, через що могили стали мілкішими.

Точний вік, стать та причину смерті людей мають встановити експерти. Петрунін зазначив, що 200–300 років тому смертність була високою, зокрема через інфекційні хвороби та низький рівень тогочасної медицини.

Раніше «Главком» писав, що у Польщі археологи дослідили незвичне поховання XVII століття, яке пов’язують із так званими «антивампірськими» обрядами. Дівчину, яку дослідники назвали Зосею, поховали із залізним серпом на шиї та замком на нозі. Вчені припускають, що такі предмети мали не дозволити померлій повернутися з могили. Розкопки допомогли дослідникам більше дізнатися про тогочасні уявлення людей про смерть і надприродне.

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Теги: археологія археолог розкопки поховання

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