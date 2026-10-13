Знайдене поховання датується пізнім періодом цивілізації Моче

У Перу археологи знайшли гробницю з поховальними дарами, яка належала дитині. У могилі разом із тілом поховали рідкісні вироби культури Моче. Деталями дослідження знайдених артефактів поділилися вчені Національного університету Трухільйо. Про це пише «Главком» із посиланням на Arkeo News

Науковці з’ясували, що знайдена гробниця могла належати привілейованій родині культури Моче. У могилі знайшли 32 поховальні дари, які свідчать про заможність сім’ї.

Серед найцікавіших знахідок – керамічні вироби із зображеннями божества з рисами птаха та полоненого з мотузкою на шиї. Перша статуетка поєднує людські й пташині риси. Подібні образи були частиною релігійної культури Моче, представники якої зображували істот у вигляді гібридних створінь.

Археологи знайшли в Перу гробницю з унікальними поховальними дарами фото: Національного університету Трухільйо

На другому керамічному виробі зображено полоненого з мотузкою на шиї. Подібні зображення трапляються в мистецтві Моче. Наприклад, на стінах храму Уака-де-ла-Луна, де воїни ведуть оголених бранців із мотузками на шиї. Однак археологи поки не встановили, чи пов’язаний знайдений артефакт із конкретним релігійним обрядом чи міфом.

Керамічний виріб із зображеннями божества фото: Національного університету Трухільйо

Нове поховання датується пізнім періодом цивілізації Моче. Тому предмети з гробниці можуть допомогти вченим з’ясувати, чи зберігалися традиційні поховальні звичаї впродовж останніх поколінь цієї культури, чи поступово змінювалися.

У Перу археологи знайшли гробницю з поховальними дарами фото: Національного університету Трухільйо

Тепер науковці планують встановити особу померлої та підтвердити, чи справді гробниця належала дитині з привілейованої родини. Також дослідження допоможуть з’ясувати, що саме означають поховальні дари та що приховує культура Моче.

Нагадаємо, у Єгипті археологи знайшли усипальню високопоставленого чиновника, віком близько 4700-4200 років. Посадовець був на службі у царя, однак найцікавішою знахідкою для дослідників стали незвичайні двері у гробниці. Розкопки відбувалися неподалік Каїра у некрополі Саккара, внесеному до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.